برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۱۹ آذر را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین روزنامههای انگلیس
مترو
- رئیسجمهور آمریکا در این روزنامه ارزیابی شدیدی از متحدان اروپایی خود ارائه کرده است
گاردین
- استارمر پیشنهاد تغییراتی در قوانین حقوق بشر ارائه کرده است
فایننشال تایمز
- آخرین تحولات مربوط به طرح صلح ترامپ برای اوکراین تیتر این روزنامه است
آی پیپر
- سخنان تند ترامپ درباره اروپا و پیامدهای آن برای مسائل دفاعی برجسته شده است
دیلی میرر
- روزنامه به میلیاردها پوند از دست رفته بریتانیا در دوران کرونا پرداخته است
دیلی اکسپرس
- دو مرد افغان به جرم تجاوز به دختر ۱۵ ساله به زندان محکوم شدند
دیلی میل
- این روزنامه درباره پناهجویان مفقودشده گزارش داده است
تایمز
- اصلاحات گسترده و نسلمحور در پلیس موضوع اصلی روزنامه است
دیلی تلگراف
- جردن باردلا، نامزد احتمالی ریاستجمهوری فرانسه، در صفحه اول مصاحبه شده است
مهمترین عناوین روزنامههای مصر
روزنامه المصری الیوم
- ارتباطات مصری-آمریکایی-اروپایی برای تثبیت توافق شرم الشیخ
- قاهره بر عدم تغییر وضعیت جغرافیایی و جمعیتی نوار غزه اصرار دارد
- واشنگتن تل آویو را برای نهایی کردن توافق آتش بس تحت فشار قرار داده است
- وزیر دارایی: رشد اقتصادی در سه ماهه اول سال شتاب گرفته و از ۵.۳ درصد فراتر رفته است
- کارشناس آمریکایی: نامگذاری اخوان المسلمین به عنوان یک گروه تروریستی توسط فلوریدا پس از درک ماهیت این گروه صورت گرفت
- افزایش ۴۶ درصدی ازدواج بین مردان مصری و زنان جنگ؛ سوریه و فلسطین و سودان بالاترین آمار را دارند
- گرگور گیزی، رهبر حزب چپ آلمان: صلح پایدار از طریق توافقنامههای ابراهیم یا معاملات تجاری حاصل نخواهد شد
- رسوایی در جام ملتهای عرب؛ تیم دسته دومی ۳-۰ به تیم ذخیرههای اردن باخت
روزنامه الشروق
- ترامپ قصد دارد فردا آغاز مرحله دوم توافق غزه را اعلام کند
- حماس بر لزوم وادار کردن اشغالگران به اجرای مفاد مرحله اول تأکید میکند
- وتوی عربی و اسلامی، بلر را از شورای صلح کنار گذاشت
- اسرائیل دهها منطقه در جنوب لبنان را بمباران کرد
- اشغالگران ادعا میکنند که موشکها را ضبط کرده و زیرساختهای مسلحانه در کرانه باختری را خنثی کردهاند
- گزارشگران بدون مرز: اسرائیل بدترین دشمن روزنامهنگاران و کشوری است که بیشترین تعداد روزنامهنگار را میکشد
روزنامه الیوم السابع
- ساختمانهای غزه زیر بمباران؛ رژیم صهیونیستی همچنان به نقض آتشبس ادامه میدهد
- ترامپ طرحهایی را که مربوط به باقی ماندن ارتش اسرائیل در خط زرد است، تأیید نمیکند
- مصر ۲۵۶هزار سبد غذایی و بیش از ۵۵هزار دست لباس زمستانی برای غزه ارسال کرد
- رأیگیری در ۳۰ حوزه انتخابیه که در مرحله اول انتخابات پارلمانی لغو شده بودند، در داخل کشور آغاز شد
روزنامه الوطن
- نخست وزیر: بومی سازی صنعت خودرو و جذب سرمایه گذاری خارجی از اولویتهای اصلی دولت است
- ایالتهای آمریکا در حال رهبری کمپینی برای معرفی اخوان المسلمین به عنوان یک سازمان تروریستی فراملی هستند
- ادامه ارسال کاروانهای مصری: ۸هزار تُن کمکهای بشردوستانه و زمستانی به مردم غزه
- همکاری مصر و روسیه در حوزههای فضایی، هوش مصنوعی و فناوری
مهمترین عناوین روزنامههای جنوب شرق آسیا
فری مالزیا تودی
- یک مقام آمریکایی اعلام کرد توافق تجاری آمریکا با اندونزی در خطر فروپاشی قرار دارد
استار مالزی
- ۲۰ کشته براثر آتشسوزی در ساختمان هفت طبقه در جاکارتای اندونزی
جاکارتا گلوب
- کارآفرینان هشدار دادند که اندونزی نباید مانند مالزی در مذاکرات تعرفهای آمریکا گرفتار شود
نیو استریت تایمز
- مشاور نخستوزیر کامبوج اعلام کرد این کشور «در هر زمان» برای گفتوگو بهمنظور پایان دادن به درگیری با تایلند آماده است
مهمترین عناوین روزنامههای روسیه
«نیزاویسیمایا گازیتا»
⁃ زادورنوو درباره سناریوی «تفنگ چخوف» برای اقتصاد روسیه هشدار داد
⁃ چگونه زلنسکی پس از اظهارات ترامپ با برگزاری انتخابات موافقت کرد
⁃ تایلند از آغاز عملیات در مرز با کامبوج خبر داد
«راسیسکایا گازیتا»
⁃ پیشنویس قانون خروج آمریکا از ناتو به کنگره ارائه شد
⁃ ترامپ اعلام کرد که سیاست مهاجرتی اروپا تهدیدی برای نابودی این قاره است
⁃ لوکاشنکو: بلاروس ناچار شده است مرزبانان خود را در مرز با اوکراین مسلح کن
«ایزوستیا»
⁃ به گزارش فایننشال تایمز، ترامپ امیدوار است تا کریسمس به توافق صلح درباره اوکراین دست یابد
⁃ پوتین گفت که گاهی بدون هرگونه اسکورت و «بیسروصدا» رفتوآمد میکند
⁃ ترامپ: زمان برگزاری انتخابات ریاستجمهوری در اوکراین فرا رسیده است
«ار-ب-کا»
⁃ «ار-ب-کا اوکراین» مطلع شد که برای پاسخ کییف به این طرح مهلت مشخصی وجود ندارد
⁃ سیانان از نگرانی اتحادیه اروپا نسبت به اتهامات احتمالی ترامپ درباره ناکامگذاشتن صلح در اوکراین خبر داد
«کامرسانت»
⁃ یورکلیر در صورت مصادره داراییهای روسیه در اتحادیه اروپا ممکن است ۱۶ میلیارد یورو در روسیه از دست بدهد
⁃ بر اساس نظرسنجی بیش از یکسوم فنلاندیها باور ندارند که آمریکا در صورت بروز درگیری از اروپا دفاع کند
⁃ اروپا نگران است که ترامپ او و اوکراین را به مانعتراشی در توافق متهم کند
مهمترین عناوین روزنامههای ترکیه
روزنامه صباح
- در استرالیا فضای مجازی برای زیر ۱۶ سال ممنوع شد
- اردوغان: پس از سوریه نوبت آزادی فلسطین است
- رئیس فدراسیون فوتبال: عملیات پاکسازی فوتبال ادامه دار است/ عقب نشینی نمیکنیم
- ترامپ بار دیگر از اردوغان و ترکیه تمجید کرد
روزنامه نفس
- متهمان شرط بندی و تبانی در یک سلول زندانی هستند
- در روز جهانی حقوق بشر پاسخ دهید: چگونه با این قیمتها میشود زندگی کرد؟
- میلیونها نفر زیر خط گرسنگی هستند
- سردبیر شبکه خبری خبرترک به اتهام تآمین مواد مخدر بازداشت شد
روزنامه سوزجو
- اظهار پشیمانی پدر امام اوغلو برای مبارزاتش علیه کمونیسم
- مناقصات دولتی برای نور چشمی ها: پاداش ۱۴ میلیارد لیری برای تخریب فرودگاه آتاتورک
- ۲۷ بازیکن و ۲۲ داور فوتبال به کمیته انضباطی رفتند
روزنامه جمهوریت
- کاهش آرای حزب ملی گرا موجب نگرانی در ائتلاف جمهور شد
- بازنشستگان در عصیان هستند
- مطالبه گری برابری و عدالت در روز جهانی حقوق بشر
روزنامه تورک گون
- رئیس فدراسیون فوتبال: از مسیر پاکسازی فوتبال برنمی گردیم
- اردوغان: پایبندی گروهی پ گ (سوریه) نقشههای محورهای شر را به هم میزند
- محمت شیمشک: اعتماد جهانی به اقتصاد ترکیه رو به افزایش است
- ترکیه از نظر گسترش جادهای در اروپا اول است
روزنامه ترکیه
- پرداخت حقوق شهروندی از سال ۲۰۲۶ آغاز میشود
- هشدار آمریکا بهی پ گ: با دمشق ادغام نشوید؛ کارتان تمام است
- وزیر دفاع بلژیک: امنیت اروپا بدون ترکیه ممکن نیست
- ترامپ: ترکیه کشوری با ارتش قوی است
روزنامه ینی شفق
- اردوغان: در فلسطین سرود پیروزی خواهیم خواند
- کارگران شهرداری ازمیر بدنبال احقاق حقوق شان هستند
- وزیر دفاع بلژیک: اروپا محتاج ترکیه است
- تونی بلیر از دور طرح ترامپ برای غزه خارج شد
روزنامه قرار
- بازی شرم آور در زمین فوتبال/ شرط بندی و تبانی
- انگشت اتهام تبانی بسوی روسای باشگاهها نشانه رفت
- هوس تونی بلیر برای والی غزه شدن نیمه تمام ماند
روزنامه آکشام
- رئیس فدراسیون فوتبال: باتلاق خلافکاری در فوتبال را میخشکانیم
- وزیر دفاع بلژیک: بدون ترکیه در امنیت نخواهیم بود
- اردوغان: در غزه نیز سرود پیروزی خواهیم خواند
- کاهش نرخ زاد و ولد به ۱.۴۸ درصد هشدار میدهد
مهمترین عناوین روزنامههای پاکستان
«داون نیوز»
- حکم بازداشت سروزیر ایالت پیشین ایالت خیبرپختونخوا پاکستان بار دیگر صادر شد
- پاکستان از دولت آلمان خواست تکلیف پناهجویان افغان در انتظار مهاجرت به این کشور را مشخص کند
- وزرای خارجه ایران و پاکستان بصورت تلفنی درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقهای گفتوگو کردند
- کمیته هماهنگی اقتصادی پاکستان از افزایش ۲.۵ روپیهای قیمت گازوئیل خبر داد
«دیلی جنگ»
- یک مسیر جدید قاچاق سوخت ایرانی از بلوچستان به کراچی شناسایی شد
- لاهور مرکز ایالت پنجاب پاکستان بار دیگر آلودهترین شهر جهان شد
- مه شدید در ایالت پنجاب باعث تصاف زنجیرهای ۶ کامیون شد / هفت نفر در این حادثه زخمی شدند
«هم نیوز»
- پاکستان و اندونزی چندین سند همکاری در حوزههای مختلف از جمله اقتصادی امضا کردند
- یک فروند هواپیمای بابری نظامی روسیه سقوط کرد
- تشدید درگیریها میان تایلند و کامبوج دستکم ۱۲ کشته برجای گذاشت
مهمترین عناوین روزنامههای افغانستان
روزنامه دولتی «انیس»
- معاون سخنگوی حکومت افغانستان: مبارزه با فساد در صدر برنامهها قرار دارد
- وزیر کشور افغانستان با نماینده ویژه رئیس جمهور قزاقستان دیدار کرد
- ایران برای همکاریهای علمی و آموزشی با افغانستان اعلام آمادگی کرد
روزنامه دولتی «شریعت»
- حکومت افغانستان مبارزه قوی و موثر علیه فساد به راه انداخته است
- وزارت دفاع افغانستان دهها خانه مسکونی را برای زلزله زدگان کنر احداث کرده است
- سخنگوی وزارت تجارت: افغانستان از وابستگی تجاری به پاکستان رهایی یافته است
- آغاز مرمت خانقاه پدر مولانا جلال الدین محمد بلخی در استان بلخ افغانستان
- شش نظامی پاکستانی دریک حمله مسلحانه کشته شدند
وبسایت روزنامه «اطلاعات روز»
- انتقاد مقام ایرانی از سیاستهای طالبان: مگر میشود نیمی از مردم این کشور را حذف کرد
- جبهه مقاومت ملی: هفده عضو طالبان براثر حمله در پنجشیر کشته شدند
- سازمان حقوق بشر و دموکراسی: حملات داعش بر هزارههای افغانستان ممکن است جنایت علیه بشریت باشد
- سه جریان سیاسی مخالف طالبان اعلام همسویی کردند
- وقوع انفجار در پنجشیر، طالبان خانههای مردم محل را بازرسی کردند
وبسایت روزنامه «هشت صبح»
- بیش از ششصد خانواده افغان روز گذشته به کشورشان بازگشتند
- جمهوری خواهان خواستار توقف کمک چهل و پنج میلیون دلاری آمریکا به طالبان شدند