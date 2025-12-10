به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۱۹ آذر را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهمترین عناوین روزنامه‌های انگلیس

مترو

- رئیس‌جمهور آمریکا در این روزنامه ارزیابی شدیدی از متحدان اروپایی خود ارائه کرده است

گاردین

- استارمر پیشنهاد تغییراتی در قوانین حقوق بشر ارائه کرده است

فایننشال تایمز

- آخرین تحولات مربوط به طرح صلح ترامپ برای اوکراین تیتر این روزنامه است

آی پیپر

- سخنان تند ترامپ درباره اروپا و پیامد‌های آن برای مسائل دفاعی برجسته شده است

دیلی میرر

- روزنامه به میلیارد‌ها پوند از دست رفته بریتانیا در دوران کرونا پرداخته است

دیلی اکسپرس

- دو مرد افغان به جرم تجاوز به دختر ۱۵ ساله به زندان محکوم شدند

دیلی میل

- این روزنامه درباره پناهجویان مفقودشده گزارش داده است

تایمز

- اصلاحات گسترده و نسل‌محور در پلیس موضوع اصلی روزنامه است

دیلی تلگراف

- جردن باردلا، نامزد احتمالی ریاست‌جمهوری فرانسه، در صفحه اول مصاحبه شده است

مهمترین عناوین روزنامه‌های مصر

روزنامه المصری الیوم

- ارتباطات مصری-آمریکایی-اروپایی برای تثبیت توافق شرم الشیخ

- قاهره بر عدم تغییر وضعیت جغرافیایی و جمعیتی نوار غزه اصرار دارد

- واشنگتن تل آویو را برای نهایی کردن توافق آتش بس تحت فشار قرار داده است

- وزیر دارایی: رشد اقتصادی در سه ماهه اول سال شتاب گرفته و از ۵.۳ درصد فراتر رفته است

- کارشناس آمریکایی: نامگذاری اخوان المسلمین به عنوان یک گروه تروریستی توسط فلوریدا پس از درک ماهیت این گروه صورت گرفت

- افزایش ۴۶ درصدی ازدواج بین مردان مصری و زنان جنگ؛ سوریه و فلسطین و سودان بالاترین آمار را دارند

- گرگور گیزی، رهبر حزب چپ آلمان: صلح پایدار از طریق توافق‌نامه‌های ابراهیم یا معاملات تجاری حاصل نخواهد شد

- رسوایی در جام ملت‌های عرب؛ تیم دسته دومی ۳-۰ به تیم ذخیره‌های اردن باخت

روزنامه الشروق

- ترامپ قصد دارد فردا آغاز مرحله دوم توافق غزه را اعلام کند

- حماس بر لزوم وادار کردن اشغالگران به اجرای مفاد مرحله اول تأکید می‌کند

- وتوی عربی و اسلامی، بلر را از شورای صلح کنار گذاشت

- اسرائیل ده‌ها منطقه در جنوب لبنان را بمباران کرد

- اشغالگران ادعا می‌کنند که موشک‌ها را ضبط کرده و زیرساخت‌های مسلحانه در کرانه باختری را خنثی کرده‌اند

- گزارشگران بدون مرز: اسرائیل بدترین دشمن روزنامه‌نگاران و کشوری است که بیشترین تعداد روزنامه‌نگار را می‌کشد

روزنامه الیوم السابع

- ساختمان‌های غزه زیر بمباران؛ رژیم صهیونیستی همچنان به نقض آتش‌بس ادامه می‌دهد

- ترامپ طرح‌هایی را که مربوط به باقی ماندن ارتش اسرائیل در خط زرد است، تأیید نمی‌کند

- مصر ۲۵۶هزار سبد غذایی و بیش از ۵۵هزار دست لباس زمستانی برای غزه ارسال کرد

- رأی‌گیری در ۳۰ حوزه انتخابیه که در مرحله اول انتخابات پارلمانی لغو شده بودند، در داخل کشور آغاز شد

روزنامه الوطن

- نخست وزیر: بومی سازی صنعت خودرو و جذب سرمایه گذاری خارجی از اولویت‌های اصلی دولت است

- ایالت‌های آمریکا در حال رهبری کمپینی برای معرفی اخوان المسلمین به عنوان یک سازمان تروریستی فراملی هستند

- ادامه ارسال کاروان‌های مصری: ۸هزار تُن کمک‌های بشردوستانه و زمستانی به مردم غزه

- همکاری مصر و روسیه در حوزه‌های فضایی، هوش مصنوعی و فناوری

مهمترین عناوین روزنامه‌های جنوب شرق آسیا

فری مالزیا تودی

- یک مقام آمریکایی اعلام کرد توافق تجاری آمریکا با اندونزی در خطر فروپاشی قرار دارد

استار مالزی

- ۲۰ کشته براثر آتش‌سوزی در ساختمان هفت طبقه در جاکارتای اندونزی

جاکارتا گلوب

- کارآفرینان هشدار دادند که اندونزی نباید مانند مالزی در مذاکرات تعرفه‌ای آمریکا گرفتار شود

نیو استریت تایمز

- مشاور نخست‌وزیر کامبوج اعلام کرد این کشور «در هر زمان» برای گفت‌و‌گو به‌منظور پایان دادن به درگیری با تایلند آماده است

مهمترین عناوین روزنامه‌های روسیه

«نیزاویسیمایا گازیتا»

⁃ زادورنوو درباره سناریوی «تفنگ چخوف» برای اقتصاد روسیه هشدار داد

⁃ چگونه زلنسکی پس از اظهارات ترامپ با برگزاری انتخابات موافقت کرد

⁃ تایلند از آغاز عملیات در مرز با کامبوج خبر داد

«راسیسکایا گازیتا»

⁃ پیش‌نویس قانون خروج آمریکا از ناتو به کنگره ارائه شد

⁃ ترامپ اعلام کرد که سیاست مهاجرتی اروپا تهدیدی برای نابودی این قاره است

⁃ لوکاشنکو: بلاروس ناچار شده است مرزبانان خود را در مرز با اوکراین مسلح کن

«ایزوستیا»

⁃ به گزارش فایننشال تایمز، ترامپ امیدوار است تا کریسمس به توافق صلح درباره اوکراین دست یابد

⁃ پوتین گفت که گاهی بدون هرگونه اسکورت و «بی‌سروصدا» رفت‌وآمد می‌کند

⁃ ترامپ: زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در اوکراین فرا رسیده است

«ار-ب-کا»

⁃ «ار-ب-کا اوکراین» مطلع شد که برای پاسخ کی‌یف به این طرح مهلت مشخصی وجود ندارد

⁃ سی‌ان‌ان از نگرانی اتحادیه اروپا نسبت به اتهامات احتمالی ترامپ درباره ناکام‌گذاشتن صلح در اوکراین خبر داد

«کامرسانت»

⁃ یورکلیر در صورت مصادره دارایی‌های روسیه در اتحادیه اروپا ممکن است ۱۶ میلیارد یورو در روسیه از دست بدهد

⁃ بر اساس نظرسنجی بیش از یک‌سوم فنلاندی‌ها باور ندارند که آمریکا در صورت بروز درگیری از اروپا دفاع کند

⁃ اروپا نگران است که ترامپ او و اوکراین را به مانع‌تراشی در توافق متهم کند

مهمترین عناوین روزنامه‌های ترکیه

روزنامه صباح

- در استرالیا فضای مجازی برای زیر ۱۶ سال ممنوع شد

- اردوغان: پس از سوریه نوبت آزادی فلسطین است

- رئیس فدراسیون فوتبال: عملیات پاکسازی فوتبال ادامه دار است/ عقب نشینی نمی‌کنیم

- ترامپ بار دیگر از اردوغان و ترکیه تمجید کرد

روزنامه نفس

- متهمان شرط بندی و تبانی در یک سلول زندانی هستند

- در روز جهانی حقوق بشر پاسخ دهید: چگونه با این قیمت‌ها می‌شود زندگی کرد؟

- میلیون‌ها نفر زیر خط گرسنگی هستند

- سردبیر شبکه خبری خبرترک به اتهام تآمین مواد مخدر بازداشت شد

روزنامه سوزجو

- اظهار پشیمانی پدر امام اوغلو برای مبارزاتش علیه کمونیسم

- مناقصات دولتی برای نور چشمی ها: پاداش ۱۴ میلیارد لیری برای تخریب فرودگاه آتاتورک

- ۲۷ بازیکن و ۲۲ داور فوتبال به کمیته انضباطی رفتند

روزنامه جمهوریت

- کاهش آرای حزب ملی گرا موجب نگرانی در ائتلاف جمهور شد

- بازنشستگان در عصیان هستند

- مطالبه گری برابری و عدالت در روز جهانی حقوق بشر

روزنامه تورک گون

- رئیس فدراسیون فوتبال: از مسیر پاکسازی فوتبال برنمی گردیم

- اردوغان: پایبندی گروه‌ی پ گ (سوریه) نقشه‌های محور‌های شر را به هم می‌زند

- محمت شیمشک: اعتماد جهانی به اقتصاد ترکیه رو به افزایش است

- ترکیه از نظر گسترش جاده‌ای در اروپا اول است

روزنامه ترکیه

- پرداخت حقوق شهروندی از سال ۲۰۲۶ آغاز می‌شود

- هشدار آمریکا به‌ی پ گ: با دمشق ادغام نشوید؛ کارتان تمام است

- وزیر دفاع بلژیک: امنیت اروپا بدون ترکیه ممکن نیست

- ترامپ: ترکیه کشوری با ارتش قوی است

روزنامه ینی شفق

- اردوغان: در فلسطین سرود پیروزی خواهیم خواند

- کارگران شهرداری ازمیر بدنبال احقاق حقوق شان هستند

- وزیر دفاع بلژیک: اروپا محتاج ترکیه است

- تونی بلیر از دور طرح ترامپ برای غزه خارج شد

روزنامه قرار

- بازی شرم آور در زمین فوتبال/ شرط بندی و تبانی

- انگشت اتهام تبانی بسوی روسای باشگاه‌ها نشانه رفت

- هوس تونی بلیر برای والی غزه شدن نیمه تمام ماند

روزنامه آکشام

- رئیس فدراسیون فوتبال: باتلاق خلافکاری در فوتبال را می‌خشکانیم

- وزیر دفاع بلژیک: بدون ترکیه در امنیت نخواهیم بود

- اردوغان: در غزه نیز سرود پیروزی خواهیم خواند

- کاهش نرخ زاد و ولد به ۱.۴۸ درصد هشدار می‌دهد

مهمترین عناوین روزنامه‌های پاکستان

«داون نیوز»

- حکم بازداشت سروزیر ایالت پیشین ایالت خیبرپختونخوا پاکستان بار دیگر صادر شد

- پاکستان از دولت آلمان خواست تکلیف پناهجویان افغان در انتظار مهاجرت به این کشور را مشخص کند

- وزرای خارجه ایران و پاکستان بصورت تلفنی درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای گفت‌و‌گو کردند

- کمیته هماهنگی اقتصادی پاکستان از افزایش ۲.۵ روپیه‌ای قیمت گازوئیل خبر داد

«دیلی جنگ»

- یک مسیر جدید قاچاق سوخت ایرانی از بلوچستان به کراچی شناسایی شد

- لاهور مرکز ایالت پنجاب پاکستان بار دیگر آلوده‌ترین شهر جهان شد

- مه شدید در ایالت پنجاب باعث تصاف زنجیره‌ای ۶ کامیون شد / هفت نفر در این حادثه زخمی شدند

«هم نیوز»

- پاکستان و اندونزی چندین سند همکاری در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصادی امضا کردند

- یک فروند هواپیمای بابری نظامی روسیه سقوط کرد

- تشدید درگیری‌ها میان تایلند و کامبوج دستکم ۱۲ کشته برجای گذاشت

مهمترین عناوین روزنامه‌های افغانستان

روزنامه دولتی «انیس»

- معاون سخنگوی حکومت افغانستان: مبارزه با فساد در صدر برنامه‌ها قرار دارد

- وزیر کشور افغانستان با نماینده ویژه رئیس جمهور قزاقستان دیدار کرد

- ایران برای همکاری‌های علمی و آموزشی با افغانستان اعلام آمادگی کرد

روزنامه دولتی «شریعت»

- حکومت افغانستان مبارزه قوی و موثر علیه فساد به راه انداخته است

- وزارت دفاع افغانستان ده‌ها خانه مسکونی را برای زلزله زدگان کنر احداث کرده است

- سخنگوی وزارت تجارت: افغانستان از وابستگی تجاری به پاکستان رهایی یافته است

- آغاز مرمت خانقاه پدر مولانا جلال الدین محمد بلخی در استان بلخ افغانستان

- شش نظامی پاکستانی دریک حمله مسلحانه کشته شدند

وبسایت روزنامه «اطلاعات روز»

- انتقاد مقام ایرانی از سیاست‌های طالبان: مگر می‌شود نیمی از مردم این کشور را حذف کرد

- جبهه مقاومت ملی: هفده عضو طالبان براثر حمله در پنجشیر کشته شدند

- سازمان حقوق بشر و دموکراسی: حملات داعش بر هزاره‌های افغانستان ممکن است جنایت علیه بشریت باشد

- سه جریان سیاسی مخالف طالبان اعلام همسویی کردند

- وقوع انفجار در پنجشیر، طالبان خانه‌های مردم محل را بازرسی کردند

وبسایت روزنامه «هشت صبح»

- بیش از ششصد خانواده افغان روز گذشته به کشورشان بازگشتند

- جمهوری خواهان خواستار توقف کمک چهل و پنج میلیون دلاری آمریکا به طالبان شدند