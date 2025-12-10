هواشناسی درخصوص مه گرفتگی در ارتفاعات، رگبار و رعد و برق، وزش باد و بارش برف، هشدار نارنجی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ بر اساس اعلام کارشناسان هواشناسی خراسان شمالی از پنجشنبه شب با تشدید ناپایداری جوی، فعالیت سامانه بارشی بصورت بارش باران، در مناطق گرمسیر رگبارباران با احتمال رعد و برق، در ارتفاعات بارش برف تا جمعه بعدازظهر در اغلب مناطق استان ادامه خواهد داشت. شدت بارش در مناطق نیمه جنوبی، شرق و شمال شرق استان برآورد می‌شود.

موج دوم بارش برای ظهر شنبه تا اوایل شب خواهد بود. آبگرفتگی معابر، جاری شدن روانآب، سیلابی شدن مسیل ها، کاهش دید و لغزندگی جاده‌ها و معابر کوهستانی استان و کاهش محسوس دما از پیامد‌های فعالیت سامانه‌های بارشی در استان است.