بازدید سردار رادان از یگانهای دریایی بندرعباس
فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران به همراه جانشین فرمانده مرزبانی فراجا از یگانهای دریایی بندرعباس بازدید و به مرزبانان خداقوت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، در بازدید میدانی سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی از یگانهای دریایی شهرستان بندرعباس، از آخرین وضعیت دریابانان مستقر در آبهای نیلگون خلیج فارس بازدید کرد.
فرمانده کل انتظامی کشور ضمن حضور در محل استقرار نیروهای مرزبانی، از نزدیک در جریان وضعیت آمادگی رزمی، تجهیزات شناوری، شرایط خدمت شبانهروزی و ظرفیتهای عملیاتی دریابانان در منطقه قرار گرفت.
سردار رادان در پایان این بازدید، ضمن عرض خداقوت به مرزبانان، بر تقویت توان رزمی، زیرساختهای دریایی، ارتقاء توان عملیاتی یگانها، استمرار آموزشهای تخصصی و حمایت همهجانبه از تلاشهای شبانهروزی مرزبانان تأکید کرد و به تلاش مرزبانان در تأمین امنیت مرزهای آبی کشور خداقوت گفت.