به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،باشگاه شهرداری نوشهر به صورت رسمی از سرمربی جدید خود رونمایی کرد. طبق اعلام رسمی این باشگاه، با حکم جعفر قمی شهردار و مالک حقوقی باشگاه، محسن بنگر بعنوان سرمربی تیم فوتبال شهرداری نوشهر معارفه شد.

بنگر در حالی هدایت شهرداری را بر عهده گرفته که این تیم فصل جدید را با کیانوش رحمتی آغاز کرد و با اینکه امید‌های زیادی به کسب نتایج مثبت بود، روندی دور از انتظار را طی کرد تا در نهایت کار به تغییر مدیرعامل و حتی تغییر سرمربی کشیده شود.

البته بعد از باخت شهرداری نوشهر به پارس جنوبی در هفته نهم، مدیرعامل وقت این باشگاه، عادل خزایی تصمیم به برکناری کیانوش رحمتی گرفت، اما در اتفاقی غیرمنتظره، خودش برکنار شد و کیانوش به کار خود ادامه داد تا اینکه بعد از باخت به صنعت نفت آبادان، او از سمت خود کناره گیری کرد.

بعد از جدایی رحمتی، گمانه‌زنی مختلفی درباره حضور افراد مختلف روی نیمکت این تیم مطرح شده بود تا اینکه محسن بنگر به عنوان سرمربی جدید انتخاب و معرفی گردید. او شهرداری را در پایان هفته چهاردهم، با ۱۰ امتیاز و رتبه شانزدهم جدول تحویل گرفته است.

در کارنامه دوران مربیگری بنگر، علاوه بر سابقه قبلی در شهرداری نوشهر، هدایت شهرداری آستارا و نیکاپارس چالوس نیز به چشم می‌خورد.

همچنین بنگر سابقه قهرمانی باشهرداری نوشهر در لیگ سه و صعود به لیگ دو را در کارنامه خود دارد