به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین؛ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین اعلام کرد: بارش برف در در گردنه‌های بهرام آباد و قسطین لار الموت و سلطانبلاغ آوج از ساعت ۵ صبح امروز شروع شده است و همچنان ادامه دارد.

در آوج ۳ تیم راهداری با ۸ دستگاه ماشین آلات و در الموت ۴ تیم راهداری با ۱۵ دستگاه ماشین آلات در حال نمکپاشی و برفی روبی هستند.

در سایر محور‌ها هم بارش باران گزارش شده است.

تردد در همه محورها در حال انجام است.