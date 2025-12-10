پخش زنده
در آستانه سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) و به همت بسیج و سپاه طرح «مهر ماندگار و ازدواج آسان» در بناب اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این برنامه با هدف ترویج سبک زندگی حضرت زهرا (سلام الله علیها)، فرهنگسازی ازدواج آسان در میان جوانان و نهادینهسازی سنتهای صحیح ازدواج در جامعه اجرا شد.
جانشین فرمانده سپاه ناحیه بناب اظهار کرد: بخش عمدهای از برنامهها از جمله پهن کردن سفره عقد، میوهآرایی، دعوت از عاقد و پذیرایی از مهمانان به صورت کاملاً رایگان و توسط بسیجیان فعال انجام شده است.
سرهنگ پاسدار شاکری با اشاره به اهمیت بازگشت خانواده ها به سبک زندگی اسلامی خاطرنشان کرد: ترویج سنتهای اصیل ازدواج و مقابله با رسوم نادرست و پرهزینه از اهداف اصلی اجرای این طرح است و بخشی از موانع ازدواج جوانان بهویژه مشکلات مالی، با همکاری خیران شهرستان در حال برطرف شدن است.
وی گفت: تأخیر در ازدواج در بسیاری از موارد ناشی از ضعف باورها و بیاعتمادی به وعدههای الهی است و لازم است این موضوع از منظر آموزههای اسلامی مورد توجه قرار گیرد.