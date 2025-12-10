پخش زنده
امروز: -
۲۸۲ طرح آبرسانی قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) به ۱۷۷ روستای خراسان رضوی، در مراسمی در مشهد به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده قرارگاه منطقهای ثامن الائمه (ع) نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز چهارشنبه در آیین افتتاحیه این طرحها در استانداری خراسان رضوی، گفت: این قرارگاه، عملیات جهاد آبرسانی به ۱۷۷ روستای خراسان رضوی با جمعیت ۱۵۶ هزار نفر را به پایان رسانده است و این طرحها امروز و در آستانه سالروز میلاد حضرت زهرا (س) بهرهبرداری شد.
سردار سرتیپ پاسدار قربان محمد اشعری افزود: این طرحها در مدت سه سال با هزینه شش هزار میلیارد ریال انجام شده است.
وی ادامه داد: طرح جهاد آبرسانی در راستای قرارداد وزارت نیرو و قرارگاه سازندگی امام حسن مجتبی (ع) نیروی زمینی سپاه اجرا شده و با وجود برخی تغییرات زودتر از برنامه زمانبندی به انجام رسیده و تحویل بهرهبردار شده است.
فرمانده قرارگاه منطقهای ثامن الائمه (ع) نیروی زمینی سپاه اضافه کرد: براساس قرارداد قرار بود آبرسانی به ۱۲۰ روستا در شهرستانهایی مانند سرخس، تربت جام، تایباد، خواف، درگز، نیشابور، فیروزه، کلات و فریمان انجام شود، اما حین اجرا با توجه به نیاز تعدادی دیگر از روستاها این تعداد به ۱۷۷ روستا افزایش یافت.