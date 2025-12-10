همکاریهای عملیاتی با پاکستان برای تهدیدات مشترک دریایی، قاچاق و تروریسم
رزمایش مشترک دریایی باراکودا با حضور فرمانده مرزبانی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مقامات عالیرتبه امنیت دریایی پاکستان و کشورهای شرکت کننده در بندر کراچی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، روز نخست این رزمایش با مراسم رسمی برافراشتن پرچم در ستاد آژانس امنیت دریایی پاکستان آغاز شد.
در این مراسم که با حضور فرماندهان شرکت کننده در رزمایش باراکودا همراه بود، پرچمهای کشورهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان و سایر شرکت کنندگان با احترام برافراشته شد و این اقدام نمادین، نشاندهنده عزم طرفها برای تقویت همکاریهای راهبردی و تمرین مشترک، تبادل تجرییات در راستای تأمین امنیت پایدار در مناطق دریایی بود.
سردار احمدعلی گودرزی در این رزمایش و در دیدار رسمی با مدیر کل آژانس امنیت دریایی پاکستان، بر اهمیت گسترش هماهنگی و تبادل تجربه بین دو کشور تأکید کرد و طرفین در این نشست، زمینههای توسعه همکاریهای عملیاتی، آموزشی و اطلاعاتی برای مقابله با تهدیدات مشترک دریایی از جمله قاچاق، تروریسم دریایی و آلودگیهای محیط زیستی را بررسی کردند.
بر پایه این گزارش؛ در این گفتوگو بر اراده دو طرف برای نهادینه کردن همکاریهای دوجانبه و منطقهای در عرصه امنیت دریایی تأکید شد.
از نقاط برجسته برنامههای روز نخست این رزمایش، بازدید فرمانده مرزبانی فراجا و هیئت همراه از مرکز هماهنگی نجات دریایی (MRCC) پاکستان بود، در این بازدید تخصصی، قابلیتها، تجهیزات و پروتکلهای عملیاتی این مرکز در زمینه جستوجو و نجات (SAR) در آبهای منطقه مورد بررسی قرار گرفت و تبادل نظر کارشناسان دو کشور در این بخش، میتواند به اشتراکگذاری دانش فنی و بهترین روشهای مقابله با سوانح دریایی و ارائه کمکهای بشردوستانه منجر شود.
رزمایش باراکودا با هدف افزایش توان عملیاتی مشترک، تمرین مانورهای پیچیده دریایی و تقویت اعتماد و دوستی بین بیش از ۱۹ کشور ناظر مشارکت کنند، در روزهای آینده ادامه خواهد داشت و این رزمایش گامی مؤثر در مسیر تحقق امنیت جمعی و پایداری در منطقه دریایی شمال اقیانوس هند ارزیابی میشود.