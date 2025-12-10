پخش زنده
مسابقه برخط «سرزمین رازها» در شبکه شاد و آموزش، برنامه «دکتر سلام» با محور بررسی آنفلوآنزا، واکسن و راههای درمان، و فیلم سینمایی «انتقام فیلیپ» که برای مخاطبان نابینا و ناشنوا مناسبسازی شده است، از قاب شبکههای سیما تقدیم مخاطبان میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقه بزرگ برخط «سرزمین رازها» سه شنبه و چهارشنبه ۱۸ و ۱۹ آذر از ساعت ۱۸ تا ۱۸:۳۰ برگزار میشود.
این مسابقه بهصورت همزمان در بستر شاد، شبکه آموزش سیما و استان گلستان اجرا خواهد شد.
شرکتکنندگان میتوانند در این رقابت تعاملی، به سؤالات طرحشده در زمان واقعی پاسخ دهند و شانس کسب امتیاز و جوایز جشنواره را داشته باشند.
اطلاعات تکمیلی از طریق کانال شاد @TVMADRESEH در دسترس مخاطبان قرار دارد.
برنامه «دکتر سلام»
در این قسمت از «دکتر سلام»، تازهترین نکات پزشکی درباره آنفلوآنزا و راههای پیشگیری و درمان بررسی میشود.
برنامه «دکتر سلام» چهارشنبه ۱۹ آذر میزبان دکتر آمیتیس رمضانی متخصص بیماریهای عفونی و استاد تمام انستیتو پاستور ایران است.
او در این برنامه با تکیه بر فعالیتهای پژوهشی خود در حوزه اپیدمیولوژی و تحقیقات بالینی درباره وضعیت آنفلوآنزا ضرورت واکسن و شیوههای درمان توضیح میدهد.
«دکتر سلام» امروز با اجرای دکتر شکیبا ساعت ۱۳ از شبکه آموزش سیما پخش میشود.
فیلم «انتقام فیلیپ»
فیلم «انتقام فیلیپ» قسمت اول محصول ۲۰۱۷، متناسب سازی شده برای نابینایان و ناشنوایان، برای نخستین بار پنجشنبه ۲۰ آذر ماه به روی آنتن شبکه نمایش سیما میرود.
ساعت ۲۳ روز پنجشنبه شبکه نمایش که به پخش فیلمهای جدید اختصاص دارد، این هفته با پخش «انتقام فیلیپ» قسمت اول به کارگردانی پیتر مالوتا، میزبان بینندگان عزیز خواهد بود.
این فیلم برای نابینایان و ناشنوایان متناسب سازی شده است.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: یک غریبه مرموز پس از زخمی شدن در یک تیراندازی گسترده، به یک بیمارستان محلی آورده میشود.
در این میان یک گروه بینالمللی با حمله به بیمارستان قصد از بین بردن او را دارند، اما…
هنرمندانی همچون ژان کلود ون دام، دنیل برنهارت، آتم ریسر، پیتر استورماره، ماریا کونچیتا آلونسو، کریس ون دام، میلا کالادجوردیویچ، پال سامپسون، کیه گالاگر و پیتر ارگان در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
فیلم سینمایی «انتقام فیلیپ» در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شده و شبکه نمایش سیما برای مخاطبان ناشنوا، آن را با زیرنویس فارسی پخش خواهد کرد.
همچنین نابینایان عزیز میتوانند با استفاده از کانال صوتی ایجاد شده، شرح صحنه فیلم را بشنوند.
بازپخش «انتقام فیلیپ» جمعه ۲۱ آذر ماه در دو نوبت ساعت ۷ و ۱۵ خواهد بود.