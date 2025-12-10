پخش زنده
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) لرستان گفت: از ابتدای سال تاکنون ۷۰۵ میلیارد تومان کمک نقدی و کالایی با مشارکت مردم و خیرین استان جمعآوری شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) لرستان، با اشاره به جمعآوری بیش از ۷۰۵ میلیارد تومان کمک نقدی و کالایی مردم استان اظهار کرد: این کمکها با مشارکت گسترده مردم و خیرین و با رویکرد محله محور از ابتدای سال تاکنون جمعآوری شده است.
جلال شیخ پور افزود: هم اکنون ۱۶۸ مرکز نیکوکاری در سطح استان مشغول به فعالیت هستند که در هشتماهه سال جاری ۴۵۱ میلیارد تومان کمک جمعآوری کردهاند.
مدیرکل کمیته امداد لرستان به تفکیک کمکهای جمعآوری شده توسط این مراکز اشاره و تصریح کرد: از این میزان، ۲۷۰ میلیارد تومان کمک نقدی و ۴۲۳ میلیارد تومان نیز کمک کالایی بوده است.
شیخ پور ترویج فرهنگ انفاق و احسان و تشویق مردم به پرداخت زکات را از موضوعات مهم موردتوجه کمیته امداد عنوان کرد و گفت: در هشتماهه سال ۱۴۰۴، مبلغ ۸۹ میلیارد تومان زکات و کفاره جمعآوری شده است.
وی با اشاره به اینکه ۵۳ هزار حامی در استان، سرپرستی ۱۲ هزار و ۳۵۰ فرزند یتیم و محسن را بر عهده دارند افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، مبلغ ۱۲۵ میلیارد تومان بهحساب ایتام و محسنین واریز شده است.
مدیرکل کمیته امداد لرستان جمعآوری صدقات در هشت ماه سال جاری را ۱۱ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: اپلیکیشن «آپ صدقه لرستان» بهعنوان یک روش جدید، این امکان را برای هماستانیها فراهم میکند تا بهراحتی از طریق بازارهای نرمافزاری، این برنامه را دریافت و نصب کنند.
شیخ پور از ویژگیهای مهم این اپلیکیشن به امکان «شارژ کیف پول» و «پرداخت خودکار روزانه صدقات» اشاره و گفت: این ابزار دیجیتال، گامی در جهت گسترش فرهنگ انفاق و سهولت در کمکرسانی به نیازمندان است.