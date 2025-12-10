به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج دومین مرحله فصل در ماده ۱۰ کیلومتر سرعت به این شرح است:

انفرادی:

۱-یوهان اولاف بوتن از نروژ ۲۴:۲۶:۰۳ دقیقه - تعداد خطا در تیراندازی: بدون خطا

۲-مارتین اولدال از نروژ ۱۱:۰۱ ثانیه اختلاف - بدون خطا

۳-کوئنتن فیلون مایله از فرانسه ۱۴:۰۳ ثانیه اختلاف - بدون خطا

در رده بندی کلی مواد سرعت پس از اولین مرحله از ۷ مرحله فصل یوهان اولاف بوتن از نروژ با ۹۰، مارتین اولدال از نروژ با ۷۵ و کوئنتن فیلون مایله از فرانسه با ۶۵ امتیاز اول تا سوم هستند.



رده بندی سایر مواد انفرادی به این شرح است:

در رده بندی کلی مواد انفرادی پس از اولین مرحله از ۳ مرحله فصل یوهان اولاف بوتن از نروژ با ۹۰، مارتین اولدال از نروژ با ۷۵ و سباستین ساموئلسون از سوئد با ۶۵ امتیاز اول تا سوم هستند.

در رده بندی کلی جام جهانی پس از دومین مرحله از ۲۱ مرحله فصل، یوهان اولاف بوتن از نروژ با ۱۸۰، مارتین اولدال از نروژ با ۱۵۰ امتیاز اول و دوم و سباستین ساموئلسون از سوئد و کوئنتن فیلون مایله از فرانسه با ۶۵ امتیاز سوم مشترک هستند.

تیمی:

در رده بندی بخش امدادی پس از اولین مرحله از ۵ مرحله فصل تیم‌های فرانسه با ۹۰، ایتالیا با ۷۵ و چک با ۶۵ امتیاز در رده‌های اول تا سوم جای دارند.