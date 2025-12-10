پخش زنده
کشت سیب زمینی در ۵۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی شهرستان حاجی آباد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان حاجیآباد پیش بینی کرد: حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ تن سیب زمینی از زمینهای کشاورزی این شهرستان برداشت شود.
کشت سیب زمینی تا نیمه دی ادامه دارد.
ایوب شکاری افزود: شِمیل و آشکارا مهمترین مناطق کشت سیب زمینی در شهرستان حاجی آباد است.
وی گفت: امسال کشاورزان از ارقام آریندا، پیکاسو و جِلی استفاده کردهاند که بهعلت عملکرد مناسب و سازگاری با اقلیم منطقه، تولیدکنندگان اسقبال کردهاند.