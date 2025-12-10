به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان حاجی‌آباد پیش بینی کرد: حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ تن سیب زمینی از زمین‌های کشاورزی این شهرستان برداشت شود.

کشت سیب زمینی تا نیمه دی ادامه دارد.

ایوب شکاری افزود: شِمیل و آشکارا مهم‌ترین مناطق کشت سیب زمینی در شهرستان حاجی آباد است.

وی گفت: امسال کشاورزان از ارقام آریندا، پیکاسو و جِلی استفاده کرده‌اند که به‌علت عملکرد مناسب و سازگاری با اقلیم منطقه، تولیدکنندگان اسقبال کرده‌اند.