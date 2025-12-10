سازمان حفاظت محیط زیست، خراسان رضوی را به‌عنوان استان پیشرو با بهترین عملکرد در حوزه پایش اراضی و نظارت بر تغییرات کاربری معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: دکتر علی تیموری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور ، علت این اتخاب را عملکرد دقیق و منسجم اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان در پایش تغییر کاربری اراضی، ثبت و پیگیری تخلفات، تشکیل پرونده‌های حقوقی مرتبط و اجرای فرآیند‌های قضایی،اعلام کرده است.

سعید محمودی افزود: این دستاورد حاصل هماهنگی بین بخشی، دقت کارشناسی و تلاش مستمر مجموعه حفاظت محیط‌زیست خراسان رضوی در حفظ اراضی و پیشگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز است.

۲۱ درصد گستره ۱۱۷ هزار و ۷۶۹ کیلومتر مربعی خراسان رضوی زیر پوشش حراستی اداره کل حفاظت محیط زیست این استان است و مساحت زیستگاه‌های طبیعی و وحوش در خراسان رضوی ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار است.

خراسان رضوی دارای ۴۱ منطقه چهارگانه و شکار ممنوع شامل ۲۸ اثر ملی طبیعی، پارک ملی، پناهگاه حیات وحش، مناطق حفاظت شده و ۱۳ منطقه شکارممنوع است.

حدود ۸۰ گونه پستاندار، ۲۸۵ گونه پرنده، ۲ گونه دوزیست، ۶۸ گونه خزنده و ۲۴ گونه ماهی در طبیعت خراسان رضوی زیست می‌کنند.

گونه‌های شاخص حیات وحش این استان شامل بز وحشی، قوچ، گوسفند وحشی، آهو، پلنگ، یوزپلنگ، گرگ، کفتار و انواع پرندگان از قبیل پرندگان شکاری، هوبره و کبک است.