عارف: ایران برای توسعه روابط با بلاروس هیچ محدودیتی ندارد
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران برای توسعه روابط با بلاروس هیچ محدودیتی ندارد، تصریح کرد: معتقدیم اقتصاد دو کشور مکمل یکدیگر هستند و میتوانیم نیازهای متقابل را تأمین کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد رضا عارف در دیدار «آندری کوزنیتسوف» وزیر صنایع جمهوری بلاروس و رئیس طرف بلاروسی گروه مشترک همکاریهای دو کشور با توجه به اینکه توسعه همکاریها در زمینههای مختلف با توجه به روابط بسیار خوب سیاسی با این کشور از راهبردهای جمهوری اسلامی ایران است، گفت: برگزاری موفقیتآمیز هجدهمین نشست گروه مشترک همکاریهای ایران و بلاروس، فرصت بسیار خوبی برای توسعه روابط همهجانبه است.
معاون اول رئیس جمهور، همچنین با توجه به اینکه دیدگاههای نزدیک ایران و بلاروس در مجامع بینالمللی و مشارکت در سازمانهای مختلف منطقهای ایجاب میکند که تعمیق و تقویت همکاریها را در همه زمینهها ادامه و گسترش دهیم، تصریح کرد: باید سطح مبادلات تجاری و اقتصادی با تقویت گروه مشترک همکاریهای ایران و بلاروس افزایش یابد.
عارف با بیان اینکه سفر اخیر رئیس جمهوری اسلامی ایران به بلاروس، افق جدیدی در توسعه روابط دو کشور ایجاد کرده است، به دیدار دوجانبه خود با نخستوزیر این کشور در حاشیه نشست شانگهای، اشاره کرد و گفت: رفت و آمد مقامات و اقداماتی همچون برگزاری نشست گروه مشترک همکاری، نقش مؤثری در ارتقاء سطح همکاریهای دو کشور بهویژه در بخش اقتصادی دارد.
معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد: بخش خصوصی دو کشور میتوانند نقش مهمی در افزایش حجم مبادلات تجاری، ایفا و باید دو طرف، فعالان اقتصادی بخش خصوصی را برای افزایش ارتباطات تجاری با توجه به موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا تشویق کنند.
عارف، توسعه روابط گردشگری را از دیگر زمینههای ارتقاء همکاریهای دو کشور برشمرد و گفت: همکاریهای دانشگاهی و علمی و فناوری بهویژه فناوریهای نوظهور با توجه به دستاوردهای ارزشمند جمهوری اسلامی ایران و همچنین ظرفیتهای بلاروس میتواند زمینه همکاریهای دوجانبه و چندجانبه را فراهم کند.
معاون اول رئیس جمهور با توجه به برگزاری چهارمین نمایشگاه بینالمللی تجارت با اوراسیا، اظهار داشت: برگزاری این نمایشگاه میتواند به معرفی توانمندیهای ایران و گسترش مراودات اقتصادی کشورهای اوراسیا کمک کند.
وزیر صنایع جمهوری بلاروس نیز در این دیدار با تأکید بر اینکه این کشور برای توسعه روابط با ایران در زمینههای مختلف آمادگی کامل دارد، تصریح کرد: هجدهمین نشست گروه مشترک همکاریهای ایران و بلاروس و توافقات این نشست میتواند به تقویت روابط اقتصادی دو کشور کمک کند.
آندری کوزنیتسوف با توجه به تولیدات صنعتی مشترک دو کشور، تأکید کرد: بلاروس، افزایش و ارتقاء همکاریها با جمهوری اسلامی ایران را هدفگذاری کرده است.
وزیر صنایع جمهوری بلاروس از ایران به عنوان کشوری دوست و برادر، یاد کرد و گفت: در این سفر به نتایج مد نظر برای تقویت ارتباطات رسیدیم که در اینباره باید بخش خصوصی و غیر دولتی را بیش از پیش فعال کنیم؛ همچنین برگزاری بسیار خوب گروه مشترک همکاریها نشان داد که میتوانیم حجم مبادلات دو کشور را گسترش دهیم.