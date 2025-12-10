به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ اختصاص همه یا بخشی از هزینه‌های چهلم یا سالگرد عزیزان در گذشته برای امور خیر، یکی از سنت‌های نیکوست که به منظور حمایت از خانواده‌های نیازمند و با هدف ترویج فرهنگ نوعدوستی صورت می‌گیرد.

این سنت، الگویی برای ادای احترام به درگذشتگان و نهادینه کردن ارزش‌های انسانی و خیرخواهانه در جامعه است.

خانواده مرحوم محمد صادق باقرپور هم با حذف مراسم هزینه مراسم سالگرد به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد کمک کرده است.