پخش زنده
امروز: -
در بسته فرهنگ ما بررسی هزینههای مراسم ترحیم برای امور خیریکی از سنتهای حسنه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ اختصاص همه یا بخشی از هزینههای چهلم یا سالگرد عزیزان در گذشته برای امور خیر، یکی از سنتهای نیکوست که به منظور حمایت از خانوادههای نیازمند و با هدف ترویج فرهنگ نوعدوستی صورت میگیرد.
این سنت، الگویی برای ادای احترام به درگذشتگان و نهادینه کردن ارزشهای انسانی و خیرخواهانه در جامعه است.
خانواده مرحوم محمد صادق باقرپور هم با حذف مراسم هزینه مراسم سالگرد به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد کمک کرده است.