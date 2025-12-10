به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، سرپرست اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی گفت: فاطمه، فاطمه زهرا، زینب و ریحانه بیشترین فراوانی نام دختران خراسان جنوبی را دارد.

محمدزاده افزود: تاکنون شناسنامه ۲۲۱ هزار و ۳۲۲ نفر از بانوان خراسان جنوبی به نام مبارک حضرت فاطمه زهرا (س) و القاب آن حضرت مزین شد.

به گفته وی از ابتدای امسال نیز ۵۰۰ نفر از این نام‌ها استفاده کرده‌اند که به ترتیب بیشترین فراوانی نام از مشتقات را اسامی ریحانه، کوثر و محدثه به خود اختصاص داده‌اند.

سرپرست اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی افزود: توجه به ریشه و معنای اسامی انتخاب شده همواره مورد تاکید مجموعه ثبت احوال است.

وی گفت: بیشترین فراوانی نام در خراسان جنوبی غالبا متعلق به اسامی مذهبی بوده و این مهم نشان از غنای فرهنگی این خطه از ایران دارد.

اولین شناسنامه در ایران نیز در سوم دی ماه سال ۱۲۹۷ بنام فاطمه صادر شده است.