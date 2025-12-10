عملیات ساخت بیمارستان الحاقی مشگین شهر از سال ۹۷ آغاز شده و طبق برنامه‌ی زمانبندی، قرار بود در بهار سال گذشته به بهره برداری برسد، حالا با گذشت بیش از ۷ سال، تنها ۴۶ درصد پیشرفت اجرایی دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در حالی بسیاری از پروژه‌های نیمه‌تمام در شهر‌های مختلف استان اردبیل با تأخیر و تعلل عجیبی روبه‌رو شده که بیمارستان الحاقی ولیعصر مشگین‌شهر به رغم نیاز مردم منطقه به مرکز درمانی مجهز، همچنان حرکت لاک‌پشتی داشته و در تکمیل آن هیچ‌گونه سرعت عملی مشاهده نمی‌شود.

با گذشت هفت سال از آغاز احداث بیمارستان الحاقی مشگین‌شهر که ۴۶ تخت به تخت بیمارستانی افزوده خواهد شد، به نظر می‌رسد این پروژه با مشکل کمبود اعتبار شدید روبه‌رو است که ضرورت دارد در تأمین اعتبار آن تلاشی جدی‌تر انجام شود.

نماینده مردم مشگین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در مورد روند تکمیل این بیمارستان، اظهارکرد: ما سال گذشته این بیمارستان را تنها با پیشرفت ۲ درصد تحویل گرفته و در این مدت ۴۶ درصد پیشرفت فیزیکی احداث این بیمارستان را شاهد هستیم در حالی که قرار بوده در اواخر سال گذشته این بیمارستان آماده افتتاح شود.

بابک رضازاده افزود: بیمارستان ولیعصر مشگین‌شهر که از دهه ۷۰ فعالیت خود را آغاز کرده با ۹۶ تخت مصوب و ۱۸۲ تخت اضافی مشغول ارائه خدمات به مردم مشگین‌شهر و شهرستان‌های همجوار بوده که با همراهی ۸۰ پزشک متخصص و فوق تخصص و ۲۰ پزشک عمومی فعالیت خود را انجام می‌دهد.

وی تصریح کرد: بخش الحاقی این بیمارستان از سال ۹۷ شروع شده و قرار بود اواخر سال گذشته به بهره‌برداری برسد، اما چندان پیشرفتی در اجرای آن شاهد نبودیم.

نماینده مردم مشگین‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: قرار است ۴۶ تخت به تعداد تخت‌های این بیمارستان افزوده شود تا زمینه برای ارائه خدمات بیشتر نیز فراهم آید.

رضازاده در ادامه خاطرنشان کرد: از محل اعتبارات ملی ۲۰۰ میلیارد تومان و مصوب سفر رئیس جمهور ۴۰۰ میلیارد تومان برای این پروژه امسال پیش‌بینی شده که انتظار می‌رود با تزریق آن، روند اجرایی آن سرعت بیشتری بگیرد.

وی اضافه کرد: در حالی که در دنیا به ازای هر یک‌هزار نفر، سه تخت بیمارستانی وجود دارد این تعداد در استان اردبیل کمتر از ۲ تخت است و ما همچنان با کمبود بیمارستان و فضای ارائه خدمات به بیماران روبه‌رو هستیم.

اما معاون توسعه منابع دانشگاه علوم پزشکی اردبیل نیز بیان کرد: این پروژه هم اکنون با ۴۶ درصد پیشرفت روند اجرایی مطلوبی به خود گرفته و امیدواریم همین روند ادامه پیدا کند.

احد بابایی در ادامه یادآور شد: بیمارستان ولیعصر مشگین‌شهر و بخش الحاقی آن از سال ۹۷ شروع شده ولی به دلیل تأمین نشدن منابع اعتباری با تأخیر و تعلل روبه‌رو بوده ولی امیدواریم با منابعی که از سوی ردیف ملی و سفر رئیس جمهور تزریق خواهد شد، اواخر سال ۱۴۰۶ به بهره‌برداری برسد.

وی تصریح کرد: هم از محل اعتبارات ملی و هم سفر رئیس جمهور اعتبارات تزریق خواهد شد و شرکت مادرتخصصی تعهد کرده تا این پروژه را با توجه به نیاز منطقه در سریعترین زمان با کیفیت مطلوب آماده بهره‌برداری کند.

معاون توسعه منابع دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: با توجه به افت و خیزی که در تأمین منابع وجود داشت، ما تأخیر و تعلل اجرای این پروژه را قبول داریم ولی انتظار می‌رود با شرایطی که مسئولان متعهد شدند، با تزریق اعتبار هر چه سریعتر بیمارستان الحاقی مشگین‌شهر آماده بهره‌برداری شود.