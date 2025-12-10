پخش زنده
نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فنبازار استان یزد با حضور بیش از ۱۰۰ شرکت فناور و ۱۰۵ غرفه، آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، دوازدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فنبازار استان یزد با حضور بیش از ۱۰۰ شرکت فناور و ۱۰۵ غرفه، با شعار «سرمایهگذاری در تولید با پشتوانه پژوهش و فناوری» آغاز به کار کرد و آخرین نوآوریهای شرکتهای دانشبنیان و مراکز تحقیق و توسعه صنعتی را به نمایش گذاشته است.
معاون اجرایی نمایشگاه گفت: هدف اصلی این رویداد، معرفی شرکتهای دانشبنیان، ایجاد تعامل میان آنها و دانشگاهها، و تسهیل انعقاد قراردادهای تجاری برای تجاریسازی دستاوردهای علمی و فناورانه است. صادقی افزود: نمایشگاه در مساحتی به وسعت ۸ هزار مترمربع در محل نمایشگاههای بین المللی یزد برپا شده و از ساعت ۱۶ تا ۲۱ تا جمعه ۲۱ آذر ماه برای بازدید علاقهمندان دایر است.
استاندار یزد در حاشیه بازدید از غرفهها تأکید کرد: برگزاری چنین رویدادهایی، بهرهوری و اثربخشی جامعه را افزایش داده و هزینهها را کاهش میدهد. بابایی با حمایت قاطع از فعالیتهای دانشبنیان و فناورانه، آنها را کلید توسعه استان یزد، اشتغالزایی برای فارغالتحصیلان و رفع چالشهای محلی دانست.