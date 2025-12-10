پخش زنده
ناوگان اتوبوسرانی شهرداری بیرجند در روزمیلاد حضرت زهرا (س) برای مادران و بانوان سرویس دهی رایگان ارائه میدهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری بیرجند گفت: بنا به دستور شهردار بیرجند، به مناسبت سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت مقام مادر، استفاده از ناوگان اتوبوسرانی شهرداری بیرجند در روز ولادت آن حضرت برای بانوان رایگان خواهد بود.
محسن کدخدا افزود: مادران و بانوان در سالروز میلاد حضرت فاطمه (س)، میتوانند از سرویس دهی ناوگان اتوبوسرانی متعلق به شهرداری در تمامی خطوط مختلف شهری بصورت رایگان بهرهمند شوند.