به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری بیرجند گفت: بنا به دستور شهردار بیرجند، به مناسبت سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت مقام مادر، استفاده از ناوگان اتوبوسرانی شهرداری بیرجند در روز ولادت آن حضرت برای بانوان رایگان خواهد بود.

محسن کدخدا افزود: مادران و بانوان در سالروز میلاد حضرت فاطمه (س)، می‌توانند از سرویس دهی ناوگان اتوبوسرانی متعلق به شهرداری در تمامی خطوط مختلف شهری بصورت رایگان بهره‌مند شوند.