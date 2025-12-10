مرکز رصد جمعیت سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد: نام‌های فاطمه و زهرا بیشترین فراوانی نام‌های دختران ایرانی است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال به مناسبت فرارسیدن میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) اعلام کرد: بیشترین نامگذاری دختران در کشور با نام مبارک حضرت فاطمه زهرا (س) صورت می‌گیرد که رتبه اول فراوانی نام دختران در کشور متعلق به نام مبارک فاطمه با بیش از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در کشور و رتبه دوم متعلق به نام مبارک زهرا با ۳ میلیون نفر در کشور است.

بر اساس این گزارش، نام مریم، معصومه و زینب رتبه‌های بعدی انتخاب نام دختران در کشور قرار دارند.