به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گهگیلویه و بویراحمد، رئیس پلیس راه استان از بروز تصادفات در پی نخستین بارش‌ها در جاده‌های استان هشدار داد.

سرهنگ حسن دانایار گفت: نخستین بارش‌های پاییزی که از عصر روز گذشته در استان آغاز شده، به دلیل لغزندگی جاده‌ها احتمال بروز تصادفات در همه جاده های استان اعم از اصلی و فرعی وجود دارد.

سرهنگ دانایار با بیان اینکه در جاده‌های کوهستانی استان نیز احتمال بارش برف وجود دارد، افزود: به علت وجود ذرات روغن و رسوبات باقی‌مانده روی سطح مسیر، میزان لغزندگی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته و بی احتیاطی رانندگان احتمال تصادفات، واژگونی و خروج خودرو از مسیر پیش بینی می شود.

وی اشاره به اینکه شروع بارش‌ها همواره با افزایش لغزندگی سطح جاده‌ها همراه است، افزود: به کابران جاده ایی توصیه می‌شود ضمن رعایت فاصله طولی و سرعت مطمئنه از انجام حرکت‌های خطر آفرین از جمله سرعت زیاد خودداری کنند.

رئیس پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: در چنین شرایطی، کاهش سرعت پایین‌تر از حد مجاز اعلام‌شده در تابلوها، رعایت سرعت مطمئنه و افزایش هوشیاری رانندگان از مهم‌ترین الزامات تردد ایمن است.

سرهنگ دانایار از وقوع تصادف یک دستگاه اتوبوس با ۱۳ سرنشین در بامداد امروز در محدوده روستای باگ در شهرستان دنا‌ی به علت تخطی از سرعت مطمئنه و لغرندگی جاده خبر داد و گفت: خوشبختانه این تصادف تلفات جانی نداشت و همه سرنشینان به کمک اورژانس و هلال احمر به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی با بیان اینکه در چند ساعت گذشته به علت لزندگی جاده‌ها بر اثر بارش باران تصادفات خسارتی زیادی در جاده استان رخ داد افزود: رانندگان در صورت امکان از سفر‌های غیر ضروری خودداری کرده و از تردد در جاده‌ها بپرهیزند تا شاهد بروز تصادفات نباشیم.

فرمانده پلیس راه استان به کاربران جاده ایی توصیه کرد: رانندگان باید برای سفر در شرایط بارندگی زمان بیشتری در نظر بگیرند و با آگاهی از افزایش لغزندگی سطح مسیر، فاصله طولی ایمن را رعایت کنند و با سرعت مطمئنه که الزاماً پایین‌تر از سرعت‌های مصوب جاده‌ای است تردد داشته باشند.