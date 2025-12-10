به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون پرورشی و فرهنگی اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان اصفهان گفت: اعتکاف دانش‌آموزی با عنوان «بچه‌های آسمان» در روز‌های ۱۳، ۱۴ و ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۴ برگزار و ثبت‌نام برای شرکت در این برنامه مذهبی از طریق سامانه my.medu.ir برقرار است.

حسین دهقانی افزود: بر اساس اعلام رسمی وزارت آموزش و پرورش، برگزاری امتحانات در روز‌های یکشنبه تا سه‌شنبه، ۱۴، ۱۵ و ۱۶ دی‌ماه ۱۴۰۴ ممنوع است و هیچ امتحانی در این بازه زمانی برگزار نخواهد شد.

وی گفت: اجرای برنامه‌های متنوع و جذاب مذهبی، فرهنگی و علمی با رویکرد مربی‌محور در دستور کار قرار دارد و در پایان اعتکاف، گواهی حضور به شرکت‌کنندگان اعطا خواهد شد.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان اصفهان ادامه داد: غیبت دانش‌آموزان در روز‌های یکشنبه و دوشنبه، ۱۴ و ۱۵ دی‌ماه، مجاز تلقی می‌شود و گواهی مجاز بودن غیبت تنها از مساجد مندرج در فهرست پیوست بخشنامه ارسالی به مناطق و نواحی و مدارس معتبر خواهد بود.

حسین دهقانی تاکید کرد: با توجه به تدوین محتوای آموزشی از طریق معاونت آموزش متوسطه اداره‌کل، راه‌اندازی گروه‌های مطالعاتی برای معتکفان نیز مدنظر قرار گرفته است.