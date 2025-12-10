اسقاط روزانه ۸۸۶ دستگاه؛
جایگزینی ۵۳ هزار دستگاه وسیله نقلیه فرسوده با نو از ابتدای سال
رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) از اسقاط روزانه ۸۸۶ دستگاه وسیله نقلیه خبر داد و گفت: از ابتدای امسال تا کنون ۵۳ هزار دستگاه وسیله نقلیه فرسوده با نو جایگزین شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۳۰ درصدی داشته است.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما
؛ آقای فرشاد مقیمی، تردد تاکسیهای برقی و اتوبوسهای بین شهری در خیابانها را در نتیجه برنامهریزیهای صورت گرفته از سوی وزارت صمت و ایدرو عنوان کرد و گفت: همچنین در این حوزه، هزار و ۵۲۸ دستگاه وسیله نقلیه نو داخلی برنامه ریزی شده است که تا پایان سال حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ دستگاه تحویل خواهد شد.
مقیمی با اشاره به اینکه تاکنون ۸۱۶ نفر از رانندگان تاکسی برای دریافت تسهیلات بانکی به بانکهای عامل معرفی شدهاند؛ افزود: قیمت تاکسیهای برقی حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان است که بانکها در این زمینه تسهیلات یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی را با بهره صفر درصد و اقساط بلندمدت ۶۰ ماهه به صورت پلکانی پرداخت میکنند؛ از این رو حدود ۸۰ درصد پول خودرو از طریق تسهیلات به رانندگان اعطا میشود.
به گفته رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران؛ برای تاکسیهای بنزینی نیز ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات و ۱۰۰ میلیون تومان نیز در اسقاط خودروهای فرسوده پرداخت میشود.
وی از تحویل ۲۷۰ تاکسی برقی تاکنون خبر داد و گفت: رانندگان تاکسیهای فرسوده برای اعتبار سنجی و دریافت تسهیلات به بانکهای عامل معرفی میشوند.
مقیمی ادامه داد: گزارشی از وضعیت خودروهای فرسوده به رئیس جمهور ارائه کردیم و استفاده از ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو را خواستار شدیم تا بتوانیم منابع مورد نیاز را برای طرح جایگزینی خودروهای فرسوده با نو تامین کنیم که در این زمینه رئیس جمهور دستورات لازم را صادر کردند که با همکاری مجموعه وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران محقق میشود.
بر اساس تبصره ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، دولت موظف است از محل صرفه جویی حاصل از بهبود و مدیریت مصرف سوخت ناشی از اجرای این قانون، ساز و کار و تسهیلات لازم را جهت جایگزینی خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی با خودروهای نو، فراهم کند. همچنین تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت در داخل کشور موظفند به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت معادل را از مرکز اسقاط دریافت کنند.