به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عضویت بخش خصوصی در کمیته اجرایی سند تسهیم درآمد تصویب شد. به گفته سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی شفافیت در فرایند‌های اجرایی و نحوه توزیع منابع مالی از اصلی‌ترین اقدامات شیوه نامه اجرایی این سند است. سند تسهیم درامد محتوا، تولیدکنندگان محتوای مجازی را در درآمد حاصل از ترافیک محتوا، سهیم و ظرفیت‌های تولید محتوای جذاب برای مردم را فعال می‌کند.

فاطمه شریفی گزارش می دهد: