در ایران «سند تسهیم درامد محتوا» که از خرداد ۱۴۰۴ ابلاغ شده با هدف تولید محتوای بومی و حمایت از تولیدکنندگان محتوا تصویب شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عضویت بخش خصوصی در کمیته اجرایی سند تسهیم درآمد تصویب شد. به گفته سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی شفافیت در فرایندهای اجرایی و نحوه توزیع منابع مالی از اصلیترین اقدامات شیوه نامه اجرایی این سند است. سند تسهیم درامد محتوا، تولیدکنندگان محتوای مجازی را در درآمد حاصل از ترافیک محتوا، سهیم و ظرفیتهای تولید محتوای جذاب برای مردم را فعال میکند.
فاطمه شریفی گزارش می دهد: