پخش زنده
امروز: -
بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ بانوی استان سمنان در عرصه های مختلف صنایع دستی اشتغال دارند .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، استان سمنان امروز در حوزه صنایعدستی دارای ۵۲ رشته فعال و چهار هزارو ۵۰۰ هنرمند است؛ هنرمندانی که در رشتههایی همچون سفال و سرامیک، گلیم، چرم، قلمزنی، حولهبافی و میناکاری و دیگر رشتههای صنایع دستی تولیدات باکیفیت و کاربردی ارائه میکنند.
صنایع دستی یکی از حوزههای کاری پررونق و درآمدزا محسوب میشود که بانوان کارآفرین این حوزه در استان سمنان با سرمایه اندک شخصی علاوه بر کمک به ایجاد اشتغال و کسب درآمد، سنت اصیل و بومی را با نقش نگارههای هنری احیا و برای آیندگان حفظ کردهاند.