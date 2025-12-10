به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان گفت: بر اساس خروجی مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی، تا اوایل هفته آینده با عبور امواج کم دامنه ضعیف از فراز میانی جو استان، به تناوب افزایش ابر قابل پیش بینی است.

زراعی افزود: با شکل گیری مرکز کم فشار از امروز تا شنبه هفته آینده بر سرعت وزش باد افزوده می‌شود و در برخی نقاط وزش تندباد و گرد و خاک هم قابل پیش بینی است

وی گفت: همچنین از اواخر وقت پنجشنبه با نفوذ تدریجی سامانه بارشی به جو استان رگبار و رعد برق را در برخی از نقاط شمال غرب استان انتظار داریم.

کارشناس هواشناسی استان افزود: به لحاظ دمایی در ۲۴ ساعت آینده ادامه روند افزایشی دما پیش بینی میشه

زارعی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، سربیشه با ۲ درجه خنک‌ترین و دهسلم با ۲۶ درجه گرم‌ترین نقطه استان گزارش شد و تغییرات دمایی در مرکز استان نیز در شبانه روز گذشته بین ۹ تا ۲۰ درجه در نوسان بوده است.