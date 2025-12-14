به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، کشاورزان با اشاره به اینکه سهمیه آب کنتورهای هوشمند آب کشاورزی شش ماه اعمال می شود ، شارژ کنتور‌ها بر اساس الگوی کشت فصلی را خواستار شده اند.

آنها می گویند : مصرف زمستانه آب کشاورزی کمتر و مصرف آب در شش ماه اول سال بیشتر است و اگر سهمیه آب زمستانه را استفاده نکنند به سهمیه آب تابستانه اضافه نمی شود و به اصطلاح می سوزد.

حمید احسانی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سمنان درباره بازنگری در نحوه مصرف سهمیه آب کنتورهای هوشمند چاه های کشاورزی قول مساعد داد و گفت : بر اساس آخرین تصمیم ها ۷۰ درصد شارژ سهمیه آب کنتورهای هوشمند چاه های آب کشاورزی برای شش ماه اول سال و ۳۰ درصد شارژ برای شش ماهه دوم اعمال می شود و اگر مطالبه کشاورزان در این باره همچنان وجود دارد می توان در موضوع میزان بهره برداری آب کشاورزی در فصول مختلف سال تصمیم گیری کرد.