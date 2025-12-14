پخش زنده
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سمنان درباره بازنگری در نحوه مصرف سهمیه آب کنتورهای هوشمند چاه های کشاورزی قول مساعد داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، کشاورزان با اشاره به اینکه سهمیه آب کنتورهای هوشمند آب کشاورزی شش ماه اعمال می شود ، شارژ کنتورها بر اساس الگوی کشت فصلی را خواستار شده اند.
آنها می گویند : مصرف زمستانه آب کشاورزی کمتر و مصرف آب در شش ماه اول سال بیشتر است و اگر سهمیه آب زمستانه را استفاده نکنند به سهمیه آب تابستانه اضافه نمی شود و به اصطلاح می سوزد.
حمید احسانی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سمنان درباره بازنگری در نحوه مصرف سهمیه آب کنتورهای هوشمند چاه های کشاورزی قول مساعد داد و گفت : بر اساس آخرین تصمیم ها ۷۰ درصد شارژ سهمیه آب کنتورهای هوشمند چاه های آب کشاورزی برای شش ماه اول سال و ۳۰ درصد شارژ برای شش ماهه دوم اعمال می شود و اگر مطالبه کشاورزان در این باره همچنان وجود دارد می توان در موضوع میزان بهره برداری آب کشاورزی در فصول مختلف سال تصمیم گیری کرد.