به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در پایان رقابت‌های هندبال ساحلی پایوران ارتش جمهوری اسلامی ایران که با همکاری تربیت بدنی پدافند ارتش و هیات هندبال مازندران در اردوگاه عملیاتی شهید ستاری بابلسر برگزار شد، تیم هندبال ساحلی نیروی زمینی ارتش قهرمان شد، پدافند هوایی ارتش نایب قهرمان و تیم نیروی هوای ارتش در مکان سوم ایستاد.

گفتنی است؛ در مراسم اختتامیه این مسابقات مهدی معصومی رئیس هیات هندبال مازندران، سرهنگ صانعی مدیر تربیت بدنی نیروی پدافند ارتش جمهوری اسلامی ایران سرهنگ اشرف فرمانده اردوگاه عملیاتی شهید ستاری بابلسر، اسدپور مسئول اداره ورزش بهنمیر و جمعی دیگر از مسئولان حضور داشتند.