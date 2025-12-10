به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان مجید زنداقطاعی گفت: طبق برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده، بیش از ۴۰ نفر در سطح استان نامزد این دوره از انتخابات شده‌اند که مراحل استعلام و تشکیل پرونده آنان به‌طور کامل انجام شده است.

ثبت‌نام از انتخاب‌کنندگان (رأی‌دهندگان) در سومین دوره انتخابات نمایندگان تشکل‌ها در «شورای توسعه و حمایت» نیز آغاز شده و متقاضیان می‌توانند علاوه بر مراجعه حضوری، از طریق لینک زیر به صورت غیرحضوری ثبت‌نام کنند:

https://survey.porsline.ir/s/xn۹FySW

ثبت‌نام رأی‌دهندگان در این انتخابات از تاریخ ۲۰ آبان ۱۴۰۴ آغاز شده و تا ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴ (دو روز پیش از برگزاری انتخابات) ادامه خواهد داشت.