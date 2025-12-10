بلیت سینما‌های خراسان رضوی، روز پنجشنبه ۲۰ آذرماه، به مناسبت روز مادر، برای بانوان نیم بها شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس گروه سینمایی و سمعی و بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: این اقدام براساس مصوبه شورای صنفی نمایش و به پیشنهاد سازمان سینمایی، بوده است و مطابق با آن همه سینما‌های کشور موظف هستند بلیت سینما را برای بانوان به صورت نیم بها ارائه دهند.

سوسن محمدزاده افزود: بر این اساس، ۲۱ سینمای فعال خراسان رضوی در این بازه زمانی، بلیت سینما را برای بانوان نیم بها ارائه می‌کنند.

او با بیان اینکه این طرح تشویقی شامل تمام سانس‌های نمایش در روز پنجشنبه (فردا، ۲۰ آذر) می‌شود و محدودیت زمانی ندارد، اضافه کرد: هدف از این اقدام، ایجاد فضایی شاد و فرهنگی برای مادران و بانوان ایرانی است تا بتوانند در کنار خانواده یا دوستان خود، ساعاتی را به تماشای فیلم اختصاص دهند.

این مسئول گفت: کاهش هزینه بلیت سینما در شرایط اقتصادی فعلی، می‌تواند انگیزه مضاعفی برای پر کردن سالن‌های سینما در پایان هفته باشد.

وی ادامه داد: برای استفاده از تسهیلات نیم بها در روز مادر، بانوان می‌توانند هم به صورت حضوری و هم به صورت آنلاین از طریق سامانه‌های فروش آنلاین بلیت سینما مانند سینماتیکت، ایران تیک و گیشه هفت، اقدام کنند.