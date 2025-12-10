پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی گفت: ۲۷ درصد بانوان استان نامهای فاطمه، زهرا و ترکیبات آن را دارند و این دو نام از ابتدای تأسیس ثبت احوال همواره در صدر اسامی منتخب دختران بودهاند.
نبیالله صداقتی گفت: جمعیت زنان استان ۵۰۵ هزار و ۱۷۷ نفر است که از ابتدای تأسیس ثبت احوال تاکنون، ۱۳۴ هزار و ۷۶۸ نفر از آنان نام مبارک «فاطمه»، «زهرا» و ترکیبات این دو نام را دارند که معادل ۲۷ درصد جمعیت بانوان استان است.
وی افزود: از مجموع نامهای ثبتشده، نام فاطمه با فراوانی۷۰ هزار و ۲۶۷ نفر، زهرا با ۵۳ هزار و ۴۱۹ نفر و فاطمه زهرا با هزار و ۷۶۹ نفر بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند.
صداقتی بیان کرد: قرار گرفتن این اسامی در رتبههای اول و دوم محبوبترین نامها، نشاندهنده ارادت مردم استان به خاندان عصمت و طهارت و بازتابدهنده فرهنگ دینی حاکم بر جامعه است.
وی افزود: در هشتماهه سال جاری نیز ۷ هزار و ۴۲۲ واقعه ولادت در استان به ثبت رسیده که از این تعداد، ۳ هزار و ۷۹۱ نوزاد پسر و ۳ هزار و ۶۳۱ نوزاد دختر بودهاند.