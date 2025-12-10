پخش زنده
امروز: -
بارش نخستین برف پاییزی در شهرستان دلفان علاوه بر زیبایی طبیعت مردم موجب خوشحالی مردم و کشاورزان شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سامانه بارشی که از روز گذشته در اغلب نقاط لرستان فعال شده، بارش برف را برای ارتفاعات، گردنهها و نقاط سردسیر به همراه داشته است.
همچنین بارش برف در شهرستان دلفان موجب خوشحالی مردم بویژه کشاورزان شده است.
در دیگر شهرهای استان بارش رحمت الهی شکوه و زیبایی خاصی به طبیعت داد و مردم لرستان که ماهها چشمانتظار باران مانده بودند، با شکرگزاری و خوشحالی از این رجمت الهی استقبال کردند.
به گفته کارشناسان هواشناسی این سامانه بارشی تا بامداد پنج شنبه به فعالیت خود ادامه میدهد و سامانه جدید دیگری از اوایل هفته آینده وارد استان خواهد شد.