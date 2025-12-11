پخش زنده
رئیس پلیس فتا خراسان شمالی با هشدار درباره افزایش کلاهبرداریهای اینترنتی در آستانه شب یلدا گفت: مجرمان سایبری با لینکها و فروشگاههای جعلی اطلاعات بانکی مردم را سرقت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ یوسف شاکری گفت: در روزهای منتهی به شب یلدا، مجرمان سایبری با طراحی لینکها و صفحات جعلی تحت عنوان «تخفیف ویژه یلدا»، «هدیه یلدایی»، «جشنواره خرید» و «کوپن تخفیف»، کاربران را به درگاههای تقلبی هدایت کرده و اطلاعات بانکی آنها را سرقت میکنند.
وی با بیان اینکه برخی کلاهبرداران از طریق ایجاد فروشگاههای جعلی در شبکههای اجتماعی و تبلیغات اغواکننده اقدام به فیشینگ میکنند، افزود: در برخی موارد نیز پیامکها یا دایرکتهایی با عنوان «هدیه شب یلدا» ارسال میشود تا قربانی روی لینک آلوده کلیک کرده و اطلاعاتش در اختیار مجرمان قرار گیرد.
رئیس پلیس فتا خراسان شمالی تأکید کرد: هیچ سازمان، فروشگاه یا برند معتبری لینک دریافت جایزه یا پرداخت تخفیف را از طریق پیامرسانها ارسال نمیکند و شهروندان باید خریدهای شب یلدا را صرفاً از سایتهای معتبر و درگاههای رسمی انجام دهند.
سرهنگ شاکری در پایان از کاربران خواست هرگونه موارد مشکوک را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی fata.gov.ir یا شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ گزارش دهند.