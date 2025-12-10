دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با کسب ۱۲ عنوان برتر و بیشترین امتیاز تیمی، موفق به کسب مقام نخست اولین دوره مسابقات دوام (دانشجویان ورزشکار ایران مقاوم) در منطقه شمال‌غرب کشور شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل یونس پرواسی، رئیس اداره تربیت بدنی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با کسب ۱۲ عنوان برتر و بیشترین امتیاز تیمی، موفق به کسب مقام نخست اولین دوره مسابقات دوام (دانشجویان ورزشکار ایران مقاوم) در منطقه شمال‌غرب کشور شدند.

عناوین کسب‌شده به شرح زیر است:

رشته طناب‌زنی:

علی نصیرزاده – مدال نقره

محمدطا‌ها عزیزی – مقام چهارم

مربی: آقای یونس پرواسی

رشته فوتبال‌دستی:

امید عباس‌پور – مقام چهارم

مهدی همرنگ – مقام چهارم

مربی: آقای سلیم آراملی

رشته روپایی:

امیرحسین فرهادی – مدال طلا

ابوالفضل اخراجی – مقام چهارم

مربی: آقای سجاد بابایی

رشته پرس سینه:

وزن -۷۰:

امیررضا عبدی – مدال طلا

وزن -۸۰:

آرمان عطاردی – مدال نقره

وزن -۹۳:

حمیدرضا شریف‌زاده – مقام چهارم

وزن +۹۳:

مهدی زاهد – مدال طلا

مربی: آقای سجاد بابایی

رشته آمادگی جسمانی:

حمیدرضا جعفری – مدال برنز

غفاری – مدال نقره

مربی: آقای رسول منصفی

رشته داژبال – مدال برنز تیمی:

مهیار نوعی

نیما نجفی

محمدحسین محمدزاده

مهدی مدادی

نیما سپهری‌راد

مربی: آقای صداقت مصری