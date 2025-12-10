پخش زنده
امروز: -
با ورود و فعالیت سامانه بارشی قوی، بارندگیهای خوبی در استان طی شبانه روز گذشته روی داد که تاکنون بیشترین آن با ۵۸ میلیمتر مربوط به شهرستان ماهنشان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛نجفی افزود: از صبح روز گذشته تاکنون ۲۸.۱ میلیمتر بارندگی در شهر زنجان به ثبت رسیده است.
وی گفت: هم اکنون بارش باران در اغلب مناطق استان گزارش شده و این بارندگی در ارتفاعات و مناطق سردسیر استان به شکل برف است.
فعالیت این سامانه تا امشب در بیشتر نواحی استان ادامه خواهد داشت و فردا پنجشنبه نیز به شکل ضعیف تنها در برخی مناطق استان مشاهده میشود.
وی با بیان اینکه برای روز جمعه بارندگی در استان انتظار نمیرود، ادامه داد: طی روزهای پیش رو دما در اغلب مناطق استان کاهش خواهد یافت و به زیر صفر خواهد رسید و هفته آینده نیز هوای سردی در استان حاکم خواهد شد.
سلطانی با اشاره به صدور هشدار هواشناسی رنگ نارنجی به دلیل احتمال بارشهای شدید و وقوع کولاک در مناطق کوهستانی استان به هم استانیها توصیه کرد: تا حد امکان از سفرهای غیرضروری در مسیرهای کوهستانی استان پرهیز کنند و در صورت ضرورت سفر، تجهیزات ایمنی زمستانی به همراه داشته باشند.
وی گفت: دمای فعلی شهر زنجان ۴ درجه سانتیگراد بوده که نسبت به زمان مشابه سه درجه کاهش یافته است.