سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه ساز و کار اجرایی مربوط به سیم کارتهای سفید به عهده وزارت ارتباطات است، اعلام کرد: این مرکز ملی تا تحقق دستور رئیسجمهور، موضوع را پیگیری میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسین دلیریان سخنگوی مرکز ملی درباره نامه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای شفاف شدن موضوع خطهای موسوم به سفید، گفت: خطوط سفید بر اساس پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وقت و بر حسب سازوکارهای مصوب قانون جرائم رایانهای (مصوب سال ۱۳۸۸) که ۶ عضو از ۱۲ عضو آن، از دولت هستند، اجرایی شده است و مرکز ملی و شورای عالی فضای مجازی در این کارگروه عضویت ندارد.
دلیریان افزود: سازوکار اجرایی سفیدکردن خطوط به عهده وزارت ارتباطات است و فهرست خطوطی که سفید میشود توسط دستگاههای متولی به کارگروه مذکور ارائه میشود و راهکار اصلاح مصوبه و یا اصلاح افرادی که خطوط تلفن همراه آنها سفیده شده است، از طریق همین سازوکار قانونی وجود دارد.
سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: به منظور اصلاح یا لغو اصل مصوبه اعطای خط سفید، باید موضوع در همان کارگروه مطرح و تصویب شود.
دلیریان ادامه داد: در صورتی هم که، تصمیم بر این باشد که در دسترسی افراد تجدیدنظر شود، همان دستگاههایی که پیشتر لیست ارسال کردهاند، میتوانند لیست اصلاحی را هم به سازوکار مذکور جهت اصلاح، تحویل دهند لذا امکان اصلاح لیستها وجود دارد.
دلیریان در پایان با تاکید بر لزوم اهتمام کلیه دستگاههای ذی ربط به اجرای دستور رئیس جمهور محترم برای اصلاح این روند، خاطر نشان کرد: مرکز ملی فضای مجازی براساس وظایف ذاتی، تا تحقق دستور رئیس جمهور محترم، موضوع را پیگیری خواهد کرد.