تولید شمش آلومینیوم کشور با افزایش ۳ درصدی در ۸ ماهه ۱۴۰۴، به بیش از ۴۱۰ هزار تن رسید.

به گزارش تحریریه معدن و صنایع معدنی خبرگزاری صدا و سیما براساس داده‌های رسمی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، میزان تولید شمش آلومینیوم کشور در هشت‌ماه منتهی به آذر ۱۴۰۴، رشد ۳ درصدی را در مقایسه با مدت مشابه پارسال تجربه کرد.

بر اساس این گزارش چهار شرکت بزرگ تولیدکننده شمش آلومینیوم کشور از ابتدای فروردین تا پایان آبان‌ماه مجموعاً ۴۱۱ هزار و ۳۵۱ تن شمش تولید کردند. این میزان در مدت مشابه سال ۱۴۰۳ برابر با ۴۰۰ هزار و ۴۲۵ تن بود.

در میان شرکت‌های تولیدکننده، آلومینیوم جنوب با تولید ۱۷۳ هزار و ۱۰۸ تن در صدر قرار گرفت. پس از آن ایرالکو با ۱۱۴ هزار و ۱۱ تن، المهدی با ۱۰۳ هزار و ۹۲۲ تن و آلومینای ایران با ۲۰ هزار و ۳۱۰ تن شمش تولید، به ترتیب در رتبه‌های بعدی ایستادند.

گزارش ایمیدرو همچنین حاکی است که طی این دوره، شرکت آلومینای ایران تولید قابل توجهی از مواد اولیه مرتبط را در کارنامه خود ثبت کرده است. بر این اساس، ۱۵۵ هزار و ۴۱۰ تن پودر آلومینا، ۲۵۷ هزار و ۷۹۵ تن هیدرات آلومینیوم و ۶۶۵ هزار و ۱۸۹ تن بوکسیت در این شرکت تولید شد.

بر پایه این آمارها، روند رو به رشد تولید شمش آلومینیوم کشور نشان‌دهنده پایداری زیرساخت‌ها و افزایش بهره‌وری در زنجیره تأمین مواد اولیه این صنعت است.

هرچند این میزان رشد تولید خیلی قابل توجه نیست اما باتوجه به شرایط کشور در 8 ماه گذشته از جمله جنگ 12 روزه، ناترازی برق و مشکل تامین سوخت ماشین آلات معدنی، می توان به رشد بیشتر این صنعت امیدوار بود.

در حال حاضر ظرفیت اسمی تولید شمش آلومینیوم اولیه کشور به حدود ۷۶۷ هزار تن در سال رسیده است؛ اما میزان تولید واقعی معمولاً کمتر از این مقدار بوده است. در سال ۱۴۰۳ تولید آلومینیوم اولیه ایران بیش از ۶۰۴ هزار تن بوده که نزدیک به نیمی از آن جهت تامین مواد اولیه و ملزومات صنعت صادر شده است.

براساس سنجه عملکردی ماده 47 قانون برنامه هفتم پیشرفت، ظرفیت تولید شمش آلومینیوم باید به یک میلیون تن در سال برسد که این میزان تولید، فاصله معناداری تا تحقق اهداف قانون برنامه دارد.