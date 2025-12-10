پخش زنده
امروز: -
دومین پرواز عملیات بارورسازی ابرها با استفاده از پهپاد، امروز چهارشنبه ۱۹ آذر در منطقه عملیاتی جنوبغرب حوضه آبریز زایندهرود انجام شد.
به گزارش تحریریه انرژی خبرگزاری صدا و سیما، این عملیات با هدف تقویت سیستمهای بارشی و افزایش بارش در استان چهارمحال و بختیاری توسط سازمان فناوریهای نوین آبهای جوی به اجرا درآمد.
به گفته مسئولان این سازمان، استفاده از پهپادها در فرآیند بارورسازی ابرها موجب افزایش سرعت، دقت و کارایی عملیات شده و امکان پوشش مؤثرتر مناطق هدف را فراهم میکند.
این گزارش میافزاید، عملیات بارورسازی ابرها در سال آبی جاری از ۱۰ آبان آغاز شده و تاکنون با ورود سامانههای بارشی، در چندین حوضه آبریز اجرا شده است.
به گفته محمدمهدی جوادیانزاده، رئیس سازمان توسعه و بهرهبرداری فناوریهای نوین آبهای جوی، پروژه بارورسازی ابرها با تکیه بر توان داخلی، استفاده از پهپادهای پیشرفته و تولید داخلی مواد بارورساز دنبال میشود و بهعنوان یکی از مقرونبهصرفهترین روشهای استحصال آب در مناطقی که سامانههای بارشی مستعد داشته باشند، اجرایی میشود و تا ۲۰ درصد افزایش بارشهای طبیعی را فراهم خواهد کرد.