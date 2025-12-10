تیم بسکتبال با ویلچر ایران در گام نخست خود در بازی های پاراآسیایی مقابل بنگلادش به برتری مقتدرانه دست پیدا کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین روز برگزاری مسابقات بسکتبال با ویلچر بازی‌های پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ دبی، از امروز به وقت محلی تیم ملی بسکتبال با ویلچر پسران ایران مقابل بنگلادش قرار گرفت.

پسران پوشان کشورمان با ارائه یک بازی برتر موفق شدند با نتیجه ۲۱-۱ برابر بنگلادش به پیروزی برسند و نخستین گام را محکم بردارند.

در ادامه مسابقات امروز تیم بسکتبال با ویلچر پسران ایران که در گروه A قرار دارد، با تیم‌های عراق و ژاپن رو‌به‌رو خواهد شد.

محمد طا‌ها یارمحمدی، فواد مظفری افخم، ابوالفضل جلائی و امیر مهدی یوسفی ترکیب تیم بسکتبال با ویلچر پسران ایران را با مربیگری غلامرضا نامی تشکیل می‌دهند.