خوزستان به دلیل وجود رودخانه‌ها و زمین‌های حاصلخیز یکی از قطب‌های اصلی پرورش گاومیش در کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، گاومیش داری در شبه‌جزیره میانکاله گلستان در منتهی‌الیه جنوب‌شرقی دریای خزر، قدمتی دیرینه دارد. اکنون در این شبه‌جزیره حدود ۳۰۰ راس گاومیش باقی مانده است. رونق این صنعت، به حمایت‌های دولتی ازجمله اختصاص سبوس یارانه‌ای و تامین حامل‌های انرژی، نیاز دارد.

نیرومند، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: ۴۵ درصد این دام در استان خوزستان قرار دارد و رتبه نخست کشور در این زمینه است.

یکی دیگر از مراکز مهم پرورش گاومیش کشور در استان گلستان و منطقه میانکاله است. در این استان ۳۰۰ راس گاومیش وجود دارد و پرورش این حیوان سنگین به صورت سنتی انجام می‌شود.

با توجه به اهمیت صنعت گاومیش داری در بخش‌های مختلف از جمله شیر، گوشت و فرآورده‌های لبنی، فعالان در این عرصه خواستار حمایت بیشتر از سوی مسئولان هستند.