پخش زنده
امروز: -
شاخص کیفی هوا در آبادان در وضع نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس تنفسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، بنابر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، بر اساس اندازهگیری ذرات معلق با اندازه ۲.۵ میکرون، آلودگی هوا آلودگی هوا در شهرهای آبادان، اهواز شوشتر، بهبهان، سوسنگرد، ملاثانی و هویزه در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای سنی حساس قرار گرفت.
شاخص کیفی هوا در شهرهای خرمشهر، امیدیه، آغاجاری، اندیکا، اندیمشک، باغملک، بهبهان_آغاجاری، دزفول، شادگان، لالی، رامهرمز، ماهشهر، محیطزیست مسجدسلیمان، هفتکل نیز در وضعیت زرد و قابلقبول هستند.
ایذه، پتروشیمی مسجدسلیمان، دزپارت و هندیجان نیز ایستگاههای با وضعیت سبز هستند که هوای پاک دارند.
شاخص کیفیت هوا به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود. بر اساس این تقسیمبندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک و وضعیت سبز، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابلقبول و وضعیت زرد، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس و وضعیت نارنجی، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروهها و وضعیت قرمز، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و وضعیت بنفش و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک و وضعیت قهوهای است.