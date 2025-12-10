پخش زنده
برنامه «روستا دوستا» از روستای چناران؛ روستایی سرسبز در دل کلاله و برنامه «دوراهی» با روایتی از هنر اصیل چاپِ کلاقهای از استان سرسبز گلستان تقدیم شنوندگان می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در ادامه پویش ملی «ایران جان، گلستان ایران»، برنامه «روستا دوستا» روز سهشنبه ۱۹ آذر مخاطبان را به سفری شنیدنی به روستای زیبای چناران از توابع شهرستان کلاله میبرد؛ روستایی با طبیعتی سرسبز، باغهای پربار، جریان آرام زندگی روستایی و چشماندازهایی که هر شنوندهای را به دل طبیعت شرقی گلستان میبرد.
چناران با درختان بلند چنار، نهرهای خنک، زمینهای حاصلخیز و صفای مردم محلی، جلوهای زنده از همزیستی انسان و طبیعت را پیش روی شنوندگان قرار میدهد.
اما زیباییهای این منطقه تنها به بافت روستایی آن محدود نمیشود؛ چراکه در اطراف چناران مجموعهای از جاذبههای گردشگری طبیعی و فرهنگی قرار گرفته که ارزش سفر به آن را دوچندان میکند.
از نزدیکترین جاذبههای اطراف چناران میتوان به آبشار بالیقایه، آبشار گوندر، چشمه ساوه، غار قیزلر قلعه، منطقه شکار ممنوع قازانقایه، مدرسه و مسجد تاریخی کریمایشان، و همچنین آرامگاه شاعر نامدار ترکمن، مختومقلی فراغی اشاره کرد؛ مکانهایی که هر یک بخشی از روح طبیعت و فرهنگ منطقه را بازتاب میدهند و برای گردشگران تجربهای متفاوت رقم میزنند.
در این قسمت برنامه، «روستا دوستا» با روایتهایی گرم از اهالی، صدای طبیعت اطراف و معرفی زندگی روزمره مردم، مخاطبان را با زیستجهان واقعی چناران آشنا میکند؛ سفری شنیدنی که پیوند انسان با طبیعت و فرهنگ بومی را زنده و ملموس میسازد.
شنوندگان میتوانند این سفر صوتی را ساعت ۱۵ دنبال کنند و همچون همیشه تجربهها و دیدگاههای خود درباره روستاهای ایران را از طریق پیامرسانهای برنامه با عوامل «روستا دوستا» به اشتراک بگذارند.
برنامه «روستا دوستا» به تهیهکنندگی نازنین حاجسیفالله و با اجرای مهدی پر، شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۵ از رادیو صبا پخش میشود.
برنامه «دوراهی»
«دوراهی» این هفته با ادامه پویش ملی «ایرانِ جان» به سرزمین زیبای گلستان میرود؛ جایی که یکی از قدیمیترین و اصیلترین هنرهای چاپ دستی ایران زنده نگه داشته شده است: چاپ کلاقهای. این مهارت بومی که با نقوش ریز، تکرارشونده و چشمنواز شناخته میشود، از دیرباز زینتبخش پوشاک و پارچههای سنتی مردم شمال و شمالشرق ایران بوده است.
در برنامه روز چهارشنبه ۱۹ آذر، شنوندگان همراه شرکتکنندگان وارد فضای پررمز و راز این هنر میشوند؛ جایی که چوبمهرها، رنگهای گیاهی و پارچههای خام، سه عنصر اصلی آفرینش هستند.
در این قسمت مراحل اولیه چاپ کلاقهای ساخت مهر و آمادهسازی رنگ تا شیوه صحیح مهرکوبی و ایجاد طرحهای منظم—بهصورت عملی و جذاب معرفی و اجرا میشود.
کارشناسان برنامه با توضیح پیشینه فرهنگی این مهارت، نقش آن در هویت بصری گلستان و کاربردهای امروزی چاپ کلاقهای، نگاهی گستردهتر به ارزشهای هنری، اقتصادی و گردشگری این هنر ارائه میدهند.
رقابت شرکتکنندگان در ایجاد طرحهای دقیق و هماهنگ ، فضای برنامه را شنیدنی و پرهیجانتر میکند و نشان میدهد چگونه ذوق، دقت و خلاقیت میتواند نقشهای کوچک را به اثری چشمگیر تبدیل کند.
برنامه «دوراهی» به تهیهکنندگی رضا عزتی و اجرای مهدی پر، روز چهارشنبه ۱۹ آذر ساعت ۱۰ صبح از رادیو صبا پخش میشود.