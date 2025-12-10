به گزارش خبرنگار تحریریه انرژی خبرگزاری صدا و سیما، ناصر اسکندری، معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی در پی انتشار محتوای خبری در برخی رسانه‌ها و فضای مجازی مبنی بر «افزایش ۱۳۸ درصدی مازوت‌سوزی در نیروگاه‌های کشور در آذر ماه سال جاری و جهش مصرف مازوت نیروگاه‌ها از ۳۷ میلیون لیتر در روز به ۸۸ میلیون لیتر»، گفت: از ۱۴۹ نیروگاه کشور فقط ۱۴ نیروگاه امکان استفاده از سوخت مازوت را دارند که البته همه این نیروگاه‌ها به صورت همزمان از مازوت اسفاده نمی‌کنند.

وی ادامه داد: از طرف دیگر درصورت استفاده تمامی ۱۴ نیروگاه کشور از مازوت به صورت همزمان میزان سوخت مازوت آنها حداکثر به ۴۰ میلیون لیتر در روز خواهد رسید، درحالی که این میزان درحال حاضر کمتر از ۳۰ میلیون لیتر و حدود ۲۸ میلیون لیتر است.

اسکندری اظهار داشت: نیروگاه‌ها انگیزه‌ای برای مصرف مازوت ندارند و در صورت محدودیت در تامین گاز به اجبار از مازوت کم‌سولفور استفاده می‌کنند که بخشی از این مازوت نیز مازوت کم سولفور است.

معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی تاکید کرد: امیدواریم تا شرکت پالایش و پخش وزارت نفت در تامین مازوت کم سولفور استمرار لازم را داشته باشند، تا از این طریق میزان تولید آلاینده از طریق نیروگاه‌های مازوت سوز کشور در حداقل ممکن باقی بماند.