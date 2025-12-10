پخش زنده
آیین افتتاحیه نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» ساعت ۱۵ امروز چهارشنبه ۱۹ آذر در سالن ۹ پردیس ملت برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مراسم افتتاحیه بخش مجموعه عکس مستند «از قاب تا روایت مستند» فردا پنجشنبه ۲۰ آذرماه در خانه هنرمندان ایران برگزار میشود.
از حدود ۷۳۴ اثر رسیده به جشنواره امسال، در نهایت ۲۵ فیلم کوتاه، ۲۳ فیلم بلند، ۲۰ فیلم نیمه بلند، ۲۴ فیلم در بخش جایزه شهید آوینی و ۱۷ فیلم در بخش جدید دانشجویی انتخاب شدند.
نوزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» از امروز تا ۲۵ آذرماه در پردیس ملت و موزه سینما ادامه دارد.