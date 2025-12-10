آغاز ثبت نام جشنواره امتنان از نخبگان کار و تولید در کردستان
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان گفت: فرایند ثبت نام سی و هفتمین جشنواره امتنان نخبگان جامعه کارگری، گروههای کار و واحدهای کار نمونه در استان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان
، برهان صلواتی با تأکید بر ضرورت شناسایی و معرفی برترینهای جامعه کار و تلاش به جامعه، اظهار داشت: این جشنواره با هدف ترویج و تقویت فرهنگ کار، شناسایی و معرفی نخبگان جامعه کارگری و کارفرمایی هر سال در سطح ملی و استانی همزمان با هفته کارگر برگزار میشود.
وی با بیان اینکه ثبت نام در این جشنواره از روز دوشنبه ۱۷ آذر ماه آغاز شده است، افزود: همه کارگران، گروههای کار و واحدهای فعال در سه بخش اقتصادی صنعت، خدمات و کشاورزی استان میتوانند به سامانه اینترنتی https://emtenan.mcls.gov.ir/ مراجعه و نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان افزود: پس از پایان مهلت نام نویسی، کار ارزیابی و بازدید میدانی توسط کمیتههای داوری آغاز شده و برگزیدگان جشنواره استانی مشخص میشوند و در نهایت برگزیدگان مرحله استانی به مرحله کشوری راه پیدا میکنند.
صلواتی بیان کرد: اعتمادآفرینی، تقویت روحیه کار و تلاش بین نیروهای مولد، متخصص، مخترع و مبتکر، فراهم کردن زمینههای لازم برای تبادل و اشتراکگذاری اطلاعات، تجارت، دانش و مهارتهای علمی و تجربی در جامعه کار و تولید از اهداف برگزاری این رویداد ملی است.
وی با بیان اینکه یکی از برنامههای مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که هر سال برنامه ریزی و اجرا میشود، برگزاری جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید در سطح کشور است، اظهار داشت: این جشنواره در راستای اجرای ماده ۱۹۵ قانون کار و با رویکرد ترویج و تقویت فرهنگ کار و تلاش اجرا میشود.
مدیرکل کار کردستان با اشاره به اینکه این فرآیند فرصتی برای معرفی سرآمدان تولید، ابداع، ابتکار و اختراع در استان است، افزود: از کلیه کارگران و گروههای کار در استان کردستان دعوت بعمل میآید تا ضمن ثبت نام فعالانه، در این رقابت ملی حضور یابند.
صلواتی تأکید کرد: ثبت نام صرفاً به صورت خوداظهاری و الکترونیکی انجام میشود و زمان بندی آن به شرح زیر است:
زمان آغاز ثبت نام از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۹/۱۷ لغایت روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ میباشد و مهلت تعیین شده به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.