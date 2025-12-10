به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، غلامحسین مظفری روز چهارشنبه در آیین افتتاح ۲۸۲ طرح آبرسانی سپاه در خراسان رضوی افزود: شهر مشهد که بیش از جمعیت ۱۲ استان، جمعیت دارد، با کمبود جدی منابع آبخوان‌ها در این دشت رو‌به‌رو است.

وی تصریح کرد: تامین زیرساخت‌ها و آب‌رسانی به مناطق روستایی ضروری است، اما مهم‌تر از آن، مدیریت صحیح برای بهره‌برداری از منابع آبی است.

مظفری از مدیران خواست برای تامین و ذخیره‌سازی آب و مباحث آبخوان‌داری و آبخیزداری اهتمام لازم را داشته باشند.

استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: تخصیص اعتبارات حوزه آب در استان را به دلیل ضرورت، به ۱۰۰ درصد رسانده‌ایم؛ در حالی که تخصیص اعتبارات تملک دارایی در استان، کمتر ۵۰ درصد است.

اجرای طرح دوم آبرسانی به خراسان رضوی

جانشین قرارگاه سازندگی امام حسن مجتبی (ع) نیز در این جلسه گفت: در اجرای مرحله دوم طرح آب‌رسانی، ۸۹۶ کیلومتر خط انتقال، ۱۳۹ کیلومتر برق‌رسانی، ۱۱۹ حلقه چاه و بیش از ۲۵ هزار متر مکعب مخزن آب ایجاد خواهد شد.

سردار رضا حسن زاده افزود: یکی از ویژگی‌های طرح دوم آب‌رسانی به خراسان رضوی، ورود مشهد به طرح‌های رفع تنش آبی سپاه است که در کنار ۳۱ شهرستان دیگر استان، هدف اجرای طرح‌های آب‌رسانی قرارگاه خواهد بود.

او ادامه داد: با وجود اجرای طرح‌های آب‌رسانی، مسئولان اجرایی نیز باید به طرح‌های آبخوان‌داری و آبخیزداری برای تقویت منابع آبی استان توجه ویژه داشته باشند.

۲۸۲ طرح آبرسانی قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) به ۱۷۷ روستای خراسان رضوی روز چهارشنبه در مشهد به بهره‌برداری رسید.