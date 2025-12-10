پخش زنده
کارشناسان نظارت بهداشتی شبکه دامپزشکی قائنات بیش از ۱ تن قطعات مرغ تاریخ گذشته از یک سردخانه نگهداری مواد غذایی در این شهرستان کشف کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان قائنات با اشاره به نظارت مستمر بازرسان دامپزشکی بر عرضه مواد خام دامی گفت: در بازرسی سرزده کارشناسان واحد نظارت شبکه دامپزشکی قاینات از سردخانههای نگهداری مواد غذایی و فرآوردههای خام دامی سطح شهرستان مقدار یک تن و ۱۸۵ کیلوگرم قطعات مرغ منجمد تاریخ منقضی شده کشف و ضبط شد.
مطلبی افزود: در این رابطه پرونده تخلف تشکیل و برای تعیین تکلیف به مقامات قضایی ارسال و پس از اخذ حکم قضایی محموله معدوم سازی شد.
به گفته وی مطمئناً نظارتهای بهداشتی دامپزشکی در تمامی زنجیرههای تولید، توزیع و عرضه فرآوردههای خام دامی تضمین کننده سلامت، کیفیت و بهداشت غذای مصرفی شهروندان خواهد بود.