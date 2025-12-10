به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان قائنات با اشاره به نظارت مستمر بازرسان دامپزشکی بر عرضه مواد خام دامی گفت: در بازرسی سرزده کارشناسان واحد نظارت شبکه دامپزشکی قاینات از سردخانه‌های نگهداری مواد غذایی و فرآورده‌های خام دامی سطح شهرستان مقدار یک تن و ۱۸۵ کیلوگرم قطعات مرغ منجمد تاریخ منقضی شده کشف و ضبط شد.

مطلبی افزود: در این رابطه پرونده تخلف تشکیل و برای تعیین تکلیف به مقامات قضایی ارسال و پس از اخذ حکم قضایی محموله معدوم سازی شد.

به گفته وی مطمئناً نظارت‌های بهداشتی دامپزشکی در تمامی زنجیره‌های تولید، توزیع و عرضه فرآورده‌های خام دامی تضمین کننده سلامت، کیفیت و بهداشت غذای مصرفی شهروندان خواهد بود.