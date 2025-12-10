پخش زنده
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نشست تخصصی مقابله با گرد و غبار بر لزوم همکاریهای بین المللی برای مقابله با چالش گردوغبار تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما در نشست تخصصی مقابله با گرد و غبار، که در حاشیه اجلاس یونیا ۷ در کنیا برگزار شد خانم انگرید اندرسن، معاون دبیرکل سازمان ملل و مدیر اجرایی برنامه محیط زیست ملل متحد (یونپ)، ضمن قدردانی از ابتکار جمهوری اسلامی ایران برای گنجاندن این موضوع در دستور کار یونیا و تمامی اقداماتی که کشورمان طی ده سال گذشته در مواجهه با این چالش بزرگ انجام داده است، به تشریح تجربیات خود در زمینه گرد و غبار پرداخت.
وی با اشاره به ماهیت بین المللی معضل گردوخاک، تاکید کرد: توفانهای گرد و غبار دیگر صرفاً محدود به غرب آسیا نیست و آثار آن در کشورهای اروپایی نیز دیده میشود، به همین دلیل توسعه و تقویت اقدامات جهانی در این حوزه ضرورت دارد.
او توسعه سیستمهای پیشآگاهی، جلوگیری از گسترش کانونهای قابلکنترل، بیابانزدایی و کاهش کانونهای فعال گرد و غبار را از اقدامات ضروری دانست که نیازمند همکاری جهانی است.
شینا انصاری، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این نشست، با تشریح وضعیت درگیری ایران با پدیده گرد و غبار و اقدامات انجام شده، تأکید کرد: تحریمهای یکجانبه غرب علیه ایران به این حوزه آسیب زده است و موجب ایجاد مشکل در دسترسی به فناوریهای موردنیاز برای پیشبینی و پایش توفانها و همچنین تثبیت و کنترل کانونهای گرد و غبار شده است.
وی با اشاره به ماهیت فراسرزمینی این بحران، تأکید کرد که این موضوع بیش از پیش نیازمند همکاریهای بینالمللی است و نهادهای محیط زیستی بینالمللی باید توجه و فرصتهای بیشتری برای مقابله با آن اختصاص دهند.
در ادامه مراسم، دو کارگاه تخصصی، با حضور مسئولان سازمان ملل متحد از جمله نمایندگان سازمان جهانی هواشناسی (WMO)، اپدیم و یونپ، برگزار شد و در آن به تشریح اقدامات جهانی در حوزه مقابله با گرد و غبار پرداخته شد.
در بخش دیگری از جلسه، نمایندگان سه کشور عربستان سعودی، ترکیه و ازبکستان نیز گزارشهایی از وضعیت این پدیده در کشورهای خود و اقدامات انجامشده ارائه کردند.
حمایت بین المللی از ابتکار جمهوری اسلامی ایران در طرح این موضوع یکی از موارد مهم در دستورکار یونیا و برنامه محیط زیست ملل متحد بود.
برگزاری این نشست تخصصی گام جدی در شناسایی و برجسته سازی اهمیت موضوع مقابله با توفانهای گرد و غبار در نظام جهانی مسائل محیط زیست قلمداد می شود.