معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نشست تخصصی مقابله با گرد و غبار بر لزوم همکاری‌های بین المللی برای مقابله با چالش گردوغبار تاکید کرد.

برگزاری نشست تخصصی مقابله با گرد و غبار به ابتکار ایران

برگزاری نشست تخصصی مقابله با گرد و غبار به ابتکار ایران

به گزارش خبرگزاری صداوسیما در نشست تخصصی مقابله با گرد و غبار، که در حاشیه اجلاس یونیا ۷ در کنیا برگزار شد خانم انگرید اندرسن، معاون دبیرکل سازمان ملل و مدیر اجرایی برنامه محیط زیست ملل متحد (یونپ)، ضمن قدردانی از ابتکار جمهوری اسلامی ایران برای گنجاندن این موضوع در دستور کار یونیا و تمامی اقداماتی که کشورمان طی ده سال گذشته در مواجهه با این چالش بزرگ انجام داده است، به تشریح تجربیات خود در زمینه گرد و غبار پرداخت.

وی با اشاره به ماهیت بین المللی معضل گردوخاک، تاکید کرد: توفان‌های گرد و غبار دیگر صرفاً محدود به غرب آسیا نیست و آثار آن در کشور‌های اروپایی نیز دیده می‌شود، به همین دلیل توسعه و تقویت اقدامات جهانی در این حوزه ضرورت دارد.

او توسعه سیستم‌های پیش‌آگاهی، جلوگیری از گسترش کانون‌های قابل‌کنترل، بیابان‌زدایی و کاهش کانون‌های فعال گرد و غبار را از اقدامات ضروری دانست که نیازمند همکاری جهانی است.

شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این نشست، با تشریح وضعیت درگیری ایران با پدیده گرد و غبار و اقدامات انجام شده، تأکید کرد: تحریم‌های یک‌جانبه غرب علیه ایران به این حوزه آسیب زده است و موجب ایجاد مشکل در دسترسی به فناوری‌های موردنیاز برای پیش‌بینی و پایش توفان‌ها و همچنین تثبیت و کنترل کانون‌های گرد و غبار شده است.

وی با اشاره به ماهیت فراسرزمینی این بحران، تأکید کرد که این موضوع بیش از پیش نیازمند همکاری‌های بین‌المللی است و نهاد‌های محیط زیستی بین‌المللی باید توجه و فرصت‌های بیشتری برای مقابله با آن اختصاص دهند.

در ادامه مراسم، دو کارگاه تخصصی، با حضور مسئولان سازمان ملل متحد از جمله نمایندگان سازمان جهانی هواشناسی (WMO)، اپدیم و یونپ، برگزار شد و در آن به تشریح اقدامات جهانی در حوزه مقابله با گرد و غبار پرداخته شد.

در بخش دیگری از جلسه، نمایندگان سه کشور عربستان سعودی، ترکیه و ازبکستان نیز گزارش‌هایی از وضعیت این پدیده در کشور‌های خود و اقدامات انجام‌شده ارائه کردند.

حمایت بین المللی از ابتکار جمهوری اسلامی ایران در طرح این موضوع یکی از موارد مهم در دستورکار یونیا و برنامه محیط زیست ملل متحد بود.

برگزاری این نشست تخصصی گام جدی در شناسایی و برجسته سازی اهمیت موضوع مقابله با توفان‌های گرد و غبار در نظام جهانی مسائل محیط زیست قلمداد می شود.