به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، هم‌زمان با سالروز ولادت حضرت زهرا (س) و گرامیداشت روز مادر، رادیو صبا مجموعه‌ای از برنامه‌های شاد، آیینی و شنیدنی را برای همراهی با مخاطبان در روز‌های چهارشنبه ۱۹ آذر و پنجشنبه ۲۰ آذر تدارک دیده است؛ برنامه‌هایی که با رویکرد تکریم مقام مادر، روایت مهر، ایجاد فضایی شاد و مرور خاطرات مادرانه روی آنتن می‌رود.

ویژه‌برنامه «عیدانه صبامک» چهارشنبه ۱۹ آذر ساعت ۲۰ پخش می‌شود.

این برنامه با هنرمندی پیشکسوتان رادیو و در فضایی طنز و نمایشی، همراه با پخش طنزآهنگ، لحظاتی شاد و جذاب را برای شنوندگان رقم می‌زند.

در روز پنجشنبه ۲۰ آذر و هم‌زمان با سالروز ولادت حضرت زهرا (س)، برنامه «یادآوا» با نقد و بررسی تیتراژ فیلم ماندگار «مادر» همراه مخاطبان خواهد بود و با نگاهی نوستالژیک، خاطرات شنیداری و تصویری این اثر به‌ یادماندنی را زنده می‌کند.

ویژه‌برنامه «دورت بگردم» نیز در همین روز ساعت ۱۰ صبح با محوریت برگزاری جشنی شاد برای مادران پخش می‌شود.

این برنامه با بخش‌های متنوع و حضور مادران و فرزندان، فضایی صمیمی و سرشار از احساس و نشاط برای مخاطبان ایجاد می‌کند.

در ادامه، برنامه «دختر ایران» ساعت ۱۲:۳۰ به معرفی مادران موفق و قهرمان ایران در حوزه‌های مختلف اختصاص دارد؛ زنانی که در عرصه‌های گوناگون اجتماعی، علمی، فرهنگی و ورزشی نقش‌آفرینی کرده‌اند.

همچنین برنامه «این مردم نازنین» با اجرای امیرحسین مدرس، با روایت‌هایی دلنشین از داستان‌های مادرانه، حال‌وهوایی احساسی و صمیمی را برای شنوندگان فراهم می‌کند.

رادیو صبا با این مجموعه برنامه‌ها می‌کوشد روز مادر را در کنار مخاطبان خود با جشن، روایت، طنز، موسیقی و تکریم مقام والای مادران ایرانی گرامی بدارد.