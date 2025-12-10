پخش زنده
شناسایی واحدهای قابلمعاوضه متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی جهت استفاده در طرح مسکن استیجاری عمومی شهر اردبیل آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل محبوب حیدری، مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: در راستای اجرای ماده ۶ بسته مدیریت بازار اجاره و تحقق تکالیف قانونی بند ۱ ماده ۲ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و در جهت حمایت از زوجهای جوان از طریق مسکن استیجاری عمومی به روش معاوضه املاک و داراییهای وزارت راه و شهرسازی با واحدهای مسکونی تکمیل شده و آماده عرضه به بازار متعلق به اشـخاص حقیقی و حقوقی، فراخوان شناسایی واحدهای قابلمعاوضه از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل جهت انجام فرایند شناسایی واحدهای مسکونی در شهر اردبیل آغاز شد.
وی به جزئیات این بسته حمایتی پرداخت و افزود: میانگین مساحت خالص مسکونی واحدهای قابلمعاوضه باید کمتر از ۱۱۰ مترمربع باشد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: در این طرح قیمت هر مترمربع واحدهای مسکونی قابلمعاوضه متعلق به اشـخاص حقیقی و حقوقی، میبایست حداکثر معادل متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در شهر اردبیل باشد.
حیدری تأکید کرد: حداکثر ساخت بنای واحدهای مسکونی در این طرح از زمان صدور پایان کار نباید بیش از ۱۰ سال گذشته باشد.
وی ادامه داد: در طرح مسکن استیجاری عمومی به روش معاوضه املاک، واحدهای مسکونی قابلمعاوضه متعلق به اشـخاص حقیقی و حقوقی با تشخیص معاونت مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان اردبیل آماده بهرهبرداری و قابلسکونت باشد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل با اشاره به سایر شرایط تأکید کرد: حداقل تعداد واحد مسکونی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح مسکن استیجاری عمومی ۱۰ واحد مسکونی باشد.
حیدری افزود: اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت تمایل و داشتن شرایط اشاره شده میتوانند در ساعات اداری با مراجعه حضوری به واحد معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل واقع در شهرک کارشناسان، مجتمع اداری بعثت، اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل نسبت به درخواست خود جهت واحدهای مسکونی قابلمعاوضه اقدام کنند.